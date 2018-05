Le club sommé de payer ses dettes envers la CRL

Par DDK | Il ya 12 minutes | 7 lecture(s)

La JSM Béjaïa, en proie à une crise administrative et financière sans précédent, fait partie du lot des clubs redevables envers la commission de règlement des litiges (CRL). Ce qui pourrait compliquer un peu plus sa situation si les choses ne s’améliorent pas de sitôt, consécutivement à une saison ratée sur le plan sportif pour des raisons évidentes. Ainsi, la direction des Vert et Rouge de la Soummam aura encore jusqu’à jeudi prochain pour honorer sa dette avoisinant les seize millions de dinars envers cette même structure. À défaut, elle pourrait s’exposer à de sévères sanctions, comme une interdiction de recrutement durant le mercato estival dont l’ouverture officielle interviendra le 1er juin prochain. De ce fait, cela pourrait compromettre sérieusement la préparation de la nouvelle saison sportive qui pointe déjà à l’horizon, au moment où d’autres clubs ont déjà pris les choses en main pour prendre de l’avance. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Mohamed Benchaira était aussi le premier joueur à saisir la CRL pour recouvrer ses droits, lui qui est décidé à mettre fin le plus tôt possible à son aventure avec le club, en raison notamment de ses démêlés avec les supporters. La direction du club pourrait bien se faire encore d’autres soucis car il est évident que les autres éléments ne pourraient sans doute attendre longtemps pour réclamer leurs droits et voir plus clair quant à leur avenir sportif. En attendant une éclaircie dans le ciel sombre béjaoui, les inconditionnels du club qui scrutent la moindre nouvelle de leur équipe favorite, fondent notamment beaucoup d’espoirs sur les actionnaires de la SSPA qu’ils invitent à s’unir et à sortir avec des solutions concrètes dès jeudi, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire qui retiendra assurément toute leur attention.

B. Ouari