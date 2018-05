«Les libérés seront connus aujourd’hui»

Par DDK | Il ya 11 minutes | 10 lecture(s)

à l’instar des autres clubs du championnat, la JSK est en négociations avec certains joueurs en vue de les recruter.

Afin d’avoir plus d’informations et de précisons sur l’opération recrutement, nous avons pris attache avec le premier responsable du club, Cherif Mellal, hier en début d’après-midi.

«Nous allons finaliser avec cinq joueurs»

D’emblée, Mellal a dévoilé que son club est sur le point de finaliser avec cinq nouveaux joueurs. «On rencontrera ce soir cinq joueurs dans le dernier round des négociations. Nous allons rencontrer ces joueurs ce soir à Alger et en principe on devrait finaliser avec eux», nous a-t-il affirmé, tout en refusant de divulguer l’identité des joueurs en question, afin d’éviter, selon lui, les surenchères des autres clubs. Jusque-là, la JSK a contacté de nombreux joueurs dont Frioui (USMB), Naâmani, Salhi, Draoui (CRB) et Debari (USMH)…

«Dix joueurs ramenés par Hannachi seront libérés»

Interrogé sur la liste des joueurs qui seront remerciés, le président du club dira : «La première listes des joueurs à libérer sera connue aujourd’hui. Tous les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction seront remerciés», a-t-il affirmé. Interrogé sur leur nombre, il répondra : «On libérera au moins une dizaine de joueurs, ceux ramenés par Hannachi. Ils n’ont rien apporté au club et le meilleur exemple c’est Ekedi qui a pris beaucoup d’argent sans rien donner pour la JSK. En plus de ces dix joueurs, on en libérera d’autres, en fonction du nombre des nouvelles recrues».

«Hannachi devrait avoir honte de parler encore de la JSK»

Intervenant avant-hier soir sur une chaine de télé privée, l’ex-président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi, a en effet tiré à boulets rouges sur la direction actuelle, particulièrement le président Cherif Mellal, l’accusant de «mener le club à la dérive». Mellal a refusé de polémiquer là-dessus, en adressant toutefois une pique à son prédécesseur : «Je ne tiens pas à lui répondre, mais je lui dirai tout simplement : honte à toi de parler encore de la JSK que tu as détruite et qui est devenue aujourd’hui un club quelconque».

«Avec moi, fini le social»

Tout en répétant que tous les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction seront libérés, Mellal réaffirmera : «La JSK recrutera des joueurs capables d’apporter un plus. Avec moi, le social est fini et pas question qu’un joueur signe s’il ne le mérite pas». Interrogé sur la question de l’entraîneur, le président kabyle dira : «Nous choisirons entre trois coachs, un local et deux étrangers, privilégiant le profil qui correspondra le mieux à la politique du club». Questionné sur la pourquoi de ce retard dans le choix d’un coach, Mellal dira : «Nous ne voulons pas nous tromper et faire un mauvais choix, comme ce fut le cas par le passé. On a vécu une mauvaise expérience avec Sâadi et on ne veut pas que ce scénario se répète. Nous voulons prendre tout notre temps».

«Le stage aura lieu en Allemagne»

En plus des recrutements, la direction kabyle prépare également le stage d’intersaison. Interrogé sur le lieu du stage Mellal dévoilera : «Le stage ne sera ni au Maroc ni en Tunisie, comme le prédisent certains. Il aura lieu en Allemagne. On mettra l’équipe dans les meilleures conditions possibles pour qu’elle assure une très bonne préparation». Pour clore son intervention, le président Mellal tiendra à rassurer les supporters kabyles sur l’opération recrutement. Il leur promet de tout faire pour bâtir une grande équipe qui jouera les premiers rôles la saison prochaine : «Les supporters ne doivent pas s’inquiéter car nous avons tout le temps de faire un bon recrutement. On travaille dans la discrétion et on veut avoir de bons joueurs. Pour certains, nous devons patienter, car ils ont saisi la CRL. Je dirai à nos fans qu’on fera tout pour bâtir une grande équipe», a-t-il rassuré.

Propos recueillis par Mustapha Larfi