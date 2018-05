Sofiane Feghouli justifie son absence

Par DDK | Il ya 12 minutes | 5 lecture(s)

Après avoir décliné, en compagnie du gardien Rais M’bolhi, la convocation du sélectionneur national, Rabah Madjer, pour le stage des Verts qui débutera ce lundi, en prévision des matchs amicaux face au Cap Vert le 1er juin et au Portugal le 7 juin, l'international algérien, Sofiane Feghouli, a tenté de justifier son absence à travers un communiqué posté avant-hier soir sur son compte Twitter. Feghouli, qui a bouclé la saison avec le titre de champion de la Turquie avec son club Galatasray, a indiqué qu'il se soigne d'une ancienne blessure et que la FAF a reçu tous les documents concernant sa blessure et qu'il n'a pas refusé de porter le maillot Algérien. «En raison d’une blessure au tendon d’Achille, contractée il y a 4 à 5 mois, j’ai décidé d’un commun accord avec le staff médical de Galatasaray de forcer et de continuer à jouer malgré la douleur et la gêne chaque jour plus grande. Je voulais aider mon club à atteindre son objectif, de remporter le titre de champion. Une fois la saison terminée, j’ai procédé immédiatement à un lavage de la blessure et à un traitement de la zone sensible. Je suis donc à l’arrêt pour 3 semaines depuis le dernier match, afin de pouvoir me reposer, me soigner et préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions physiques», a-t-il écrit. Visiblement gêné par l’acharnement dont il a fait l’objet par certains qui l’ont accusé de vouloir fuir ses engagements et ses responsabilités vis-à-vis de son pays, l’Algérie, l’ancien milieu du FC Valence a fait état de son regret de ne pas prendre part au stage et précise qu’il a envoyé toutes les pièces justificatives à la FAF pour appuyer ses dires et prouver qu’il est bien blessé : «C’est avec regret que je dois renoncer à participer au prochain rassemblement de l’équipe nationale algérienne. La FAF et son docteur ont été mis au courant par moi-même, par le biais d’un courrier officiel accompagné des images de l’IRM effectuée à Istanbul», a-t-il encore précisé dans son post.

Ali Chebli