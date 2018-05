Frioui rendra sa réponse aujourd’hui

Par DDK | Il ya 12 minutes | 5 lecture(s)

Comme tout le monde le sait, l’attaquant de l’USMB, Samy Frioui, a donné son OK aux responsables kabyles de signer à la JSK s’il ne joue pas à l’étranger. Selon une source proche de la direction kabyle, la réponse de Frioui est attendue pour aujourd’hui ou au plus tard demain. Et l’on attend désormais de savoir si le joueur optera pour un club étranger ou signera pour la JSK. Les prochaines heures nous le diront.

M. L.