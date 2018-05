Des hauts et des bas

Par DDK | Il ya 37 minutes | 66 lecture(s)

Après neuf mois de rude compétition marquée comme à l'accoutumée par les problèmes financiers et un niveau tout juste moyen, le championnat de la Régionale 2 (groupe A) s’est clôturé sur le sacre mérité de la JSBM, auteur d’un parcours régulier depuis le début de l’exercice 2017-2018.

Les malheureuses victimes de cette division sont le Gouraya de Béjaïa, le CR Zemouri et l’US Auzia, relégués en division Honneur. Les seize pensionnaires ont droit à un repos qui durera jusqu’au mois de septembre. Une intersaison qui permettra aux dirigeants et staffs techniques de dresser le bilan et tirer ainsi les enseignements nécessaires.

La JS Bordj Menaïel Une consécration à juste titre

La JSBM a réussi le défi de retrouver la Régionale 1 après un parcours jugé plus que satisfaisant vu ses résultats remarquables tout au long de la saison. En effet, les Coquelicots du feu Tahanouti ont terminé à la première place avec un écart de six points sur le dauphin, l'USM Béjaïa. Mission accomplie donc pour les hommes du président Mohamed Bouchareb qui ont assuré leur accession, faisant preuve de beaucoup de détermination, en dépit de la rude concurrence des potentiels candidats au podium, à l'image des deux clubs de Béjaïa, l’USMB et l’USS, en l’occurrence et à un degré moindre, l’ES Bir Ghbalou. Le moins que l'on puisse dire est que cette consécration est une œuvre collective avec notamment l’entraîneur Sid Ahmed Matouk et ses troupes qui ont été à la hauteur de la confiance placée en eux. Le travail réalisé par ce coach a donné ses fruits et a égayé de fort belle manière la ville de Bordj Menaïel qui a fêté d’ailleurs ses champions.

USM Béjaïa Un dauphin aux dents longues



L’USMB qui avait pour mission de faire une remontée au palier supérieur, a échoué dans ses initiatives au sprint final ajournant ainsi ses ambitions au prochain exercice. Les gars de la cité Remla de Béjaïa aspiraient à supplanter les autres prétendants en étant bien placés pour réussir une accession qui était pourtant à leur portée, à quelques journées du round final. Malheureusement, la 25e journée n’apporta pas les résultats escomptés ayant été contraints au partage des points à Draâ El-Mizan (1 - 1), dans une rencontre où il fallait absolument revenir avec le plein de points. Ce fut le tournant malheureux des hommes de Hachemi Ferroudj car, au même moment, le leader était revenu avec la totalité des points de son déplacement à Sour El Ghozlane devant l’US Auzia. Reste maintenant à remettre les compteurs à zéro pour la formation du président Tahar Louiba qui s’atèle à préparer la prochaine saison. Ce ne sera donc que partie remise pour réaliser une accession en Régionale 1.

US Soummam La révélation

L’équipe de l’US Soummam aura été la révélation après un remarquable parcours ponctué par des résultats très encourageants. Le team de la cité d’Ighil Ouazzoug a défrayé la chronique. Son parcours est jugé plus qu'honorable puisque d'autres équipes plus huppées n'ont pas eu ce privilège. Les poulains de Yacine Abdiche ont, malgré les difficultés rencontrées en début de saison, réussi à marquer les esprits. Ils ont ainsi réussi un exploit, dans la mesure où l’USS n'est qu'à sa première année dans ce palier. Cette performance des jaunes de l’USS a honoré sa galerie en clôturant l’année à la troisième place avec 55 points, 16 victoires, 7 nuls et 7 défaites.

Une remontée spectaculaire de l’OS El Kseur

C’est une fin de saison extraordinaire qu’a réalisé l’OSEK en alignant une série de 8 matchs sans défaites. Ce qui lui a permis de remonter en haut du tableau après avoir végété pendant un bon moment dans la zone des relégables. Azzedine Irid et son adjoint ont métamorphosé cette équipe que certains ont voulu enterrer très vite, notamment après une première manche catastrophique. Mais les Bleus d’El Kseur ont eu du caractère et sont parvenus à revenir dans la compétition, comme en témoigne leur remonté spectaculaire au classement général. L’OSEK a fait bonne figure ayant été mieux organisé que lors des précédentes saisons, termine à la quatrième position avec 41 unités, 11 victoires, 11 nuls et 9 défaites.

ES Bir Ghbalou et le MC Bouira Deux solides outsiders

En bonne position depuis le début de la compétition, l’ES Bir Ghbalou et le MC Bouira ont longtemps figuré parmi les principaux animateurs du championnat de la Régionale 2, avant d’abdiquer dans la course au fauteuil. L’ESBG, intraitable à domicile, était l’un des favoris après un début de saison en fanfare mais les exigences d'un tel objectif nécessitent une régularité. La formation s’est donc contentée de la quatrième place avec 13 matchs gagnés, 10 nuls et 7 perdus. Le MCB, quant à lui, termine sixième avec 11 victoires, 6 nuls et 13 défaites. Aussi, il faut souligner le parcours de ces formations qui se sont avérées comme de sérieux prétendants à l’accession.

Le WR Bordj Menaïel et le CRB Kherrata Une saison à mettre aux oubliettes

Distancés par les équipes du haut du tableau et habitués à jouer les premiers rôles, le WR Bordj Menaïel et le CRB Kherrata se sont contentés d’une place dans le ventre mou du tableau ayant aligné des contreperformances. Ces formations devraient ainsi mettre aux oubliettes la saison 2017/2018 et repartir du bon pied. Le CRB Kherrata a achevé la saison dans une position (7e) très en deçà du talent que renferme cette équipe avec 39 points, soit 11 victoires, 6 nuls et 13 défaites. Alors que la formation de Bordj Menaeil, le WRBM, n'a pas répondu à l'attente de ses fans en effectuant un parcours mi-figue, mi-raisin a terminé 8e avec 39 points, 10 victoires, 9 nuls et 11 défaites. Il y a eu lieu de signaler la crise financière qui a touché cette formation. Elle était donc mal partie pour prétendre jouer les premiers rôles, car une accession se prépare et elle a un coût.

ES Timezrit, CM Tidjelabine, JS M’Chedellah et ES Draâ El-Mizan ont joué avec le feu

Les quatre équipes, à savoir l’ES Timezrit, le CM Tidjelabine, la JS M’Chedellah et l’ES Draâ El-Mizan ont failli se voir reléguer en division inférieure, n’était-ce le dernier sursaut. En témoignent les derniers résultats de la phase «retour» caractérisés par des contreperformances. Ainsi, l’ES Timezrit a terminé 9e avec 38 points, 10 victoires, 8 nuls et 12 défaites. Le CM Tidjelabine (11e) a engrangé 36 points, 10 victoires, 6 nuls et 14 défaites La JS M’Chedellah a fini 12e avec 36 points, 8 victoires, 12 nuls et 10 défaites. S’agissant de l’ES Draâ El-Mizan, celle-ci a terminé 13e avec 35 points, 8 victoires, 11 nuls et 10 défaites.

OS Mouldiouane Dur, dur l’apprentissage



S’agissant de la seconde formation de la commune de Draâ Ben Khedda, l’OS Mouldiouane qui a fait ce qu’il pouvait, n’a rien à se reprocher quant à son parcours. Faisant connaissance avec ce palier pour la première fois de son existence, l’OSM a quelque peu péché par manque d’expérience. Au bout de cet exercice, cela doit être perçu comme un apprentissage, mais il faut dire que cette équipe a prouvé qu’elle possède de solides arguments et fera certainement parler d’elle l’exercice prochain. Elle a ainsi terminé à la 10e place avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 13 défaites.

Le CR Zemouri, US Auzia et Gouraya Les trois malheureux rétrogradés

Il faut dire que le CR Zemouri, l’US Auzia et le Gouraya ont, dès le début du championnat, consommé leur relégation du fait qu’aucun progrès n’a été enregistré tout au long de la saison. La moisson a été vraiment faible pour ces trois formations qui devront refaire leur classe. Ayant réalisé un parcours des plus catastrophiques avec seulement 25 points au compteur, la formation de Gouraya n’a pas quitté la dernière place depuis l’entame du championnat. Ceci est aussi valable pour l’USA pour qui les années se suivent et se ressemblent. La défalcation de deux points et la mauvaise prise en charge de l'équipe lui ont porté un coup fatal. Encore une fois, les difficultés financières ont porté préjudice à l’US Auzia, une équipe qui est appelée à reprendre l’ascenseur dans le chemin inverse. La défalcation de 6 points a aussi fini par achever le CR Zemouri. Ces formations ont occupé continuellement le bas du classement et n’ont jamais pu s’éloigner de cette zone, évolueront donc en division inférieure la saison prochaine. Un trio dont les résultats ne leur ont pas permis de quitter les dernières marches du classement.

Samy H.