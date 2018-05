«Regardons plutôt vers l’avenir»

Par DDK | Il ya 1 heure | 198 lecture(s)

Le jeune attaquant des Vert et Rouge, Fouad Ghanem, même s’il a été en grande partie sacrifié par son coach en raison, notamment, de la présence d’éléments plus chevronnés, à l’image de Belgherbi, Bensaha et Bensayeh, a pu quand même tirer son épingle du jeu lors de ses quelques apparitions cette saison. Comme lors du dernier match contre le WAT, au cours duquel l’enfant de Sidi Aïch a même été privé d’un pénalty qui aurait pu changer la donne.

La Dépêche de Kabylie : Comment passez-vous cette période creuse de la saison ?

Fouad Ghanem : La fin du championnat cette saison a coïncidé avec le début du mois sacré. C’est l’occasion pour moi de passer plus de temps avec la famille et les amis après tous les efforts fournis durant toute une saison marquée, il faut le dire, par une grosse frustration pour avoir échoué in extrémis. Pourtant, nous avons réalisé un parcours positif tout au long de la saison où nous avions même pu aligner une belle série de victoires au début de la phase retour. On croyait fermement en nos chances d’accéder cette saison avant que tous nos sacrifices ne soient finalement partis en fumée.

Peut-on dire qu’à présent, vous avez pu mettre de côté cet échec d’accession ?

Ce n’est pas du tout facile d’avaler un tel échec alors que nous étions parmi les favoris en puissance pour accéder en Ligue 1. Hélas, je crois aussi que nous avions mal négocié certaines rencontres qu’il ne fallait pas rater avant même celle de Tlemcen au cours de laquelle, je rappelle, le directeur du jeu avait fait des siennes pour nous priver d’une victoire certaine synonyme d’accession. Ce jour-là, nous avions voulu tant partager des moments de joie avec nos supporters qui se sont déplacés en nombre à Tlemcen pour nous soutenir. Malheureusement, la suite est connue de tous. Qu’ils nous en excusent. À présent, il va falloir ranger de côté cet échec et se tourner vers l’avenir. On n’a pas trop le choix et le mieux est d’en tirer les leçons qui s’imposent.

Qu’avez-vous à dire enfin sur votre rendement personnel cette saison ?

Je crois honnêtement que j’ai connu une saison mi-figue mi-raisin sachant que je n’ai pas beaucoup joué en raison des choix du staff technique que j’ai toujours respectés au demeurant. Néanmoins, en ma qualité d’enfant du club, j’ai toujours travaillé dur aux entrainements pour être à la disposition de mon équipe car j’ai surtout confiance en mes capacités à la servir encore à l’avenir.

Propos recueillis par B. Ouari