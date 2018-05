Vers l’installation d’un directoire

Par DDK | Il ya 37 minutes | 65 lecture(s)

Après la démission du conseil de gestion, à sa tête Mustapha Rezki, certains actionnaires s’activent dans les coulisses pour prendre les rênes du club et préparer une feuille de route qui sera dévoilée lors de l’assemblée générale des actionnaires. Rentré avant-hier de l’étranger, Amar Boudiab, président du conseil d’administration, devrait rencontrer Rezki dans les heures qui viennent, pour essayer de le convaincre à renoncer à sa décision de quitter le navire MOB et de préparer, dans les meilleures conditions possibles, l’AG des actionnaires lors de laquelle le président du conseil de gestion présentera ses bilans. Boudiab, très satisfait de la gestion de la saison écoulée, tient toujours à Rezki. D’après une source proche, il fera tout son possible pour le convaincre à poursuivre sa mission, au vu des performances réalisées au cours de cette saison. D’après certaines sources, le groupe d’actionnaires qui s’activent pour revenir à la tête du MOB est composé d’Akli Adrar, Arab Bennaï, Farid Zizi et Tikheroubine Zinedine. D’après toujours la même source, ce groupe a opté pour un directoire élargi, même si l’option de choisir un membre parmi eux pour présider le conseil de gestion n’est pas à écarter. Concernant le volet recrutement, Mustapha Rezki, qui ne veut toujours pas revenir sur sa démission, du moins jusqu’à hier, attend l’installation de la nouvelle équipe dirigeante qui va se charger du volet recrutement et libération de joueurs. Même si l’opération recrutement n’a pas encore débuté officiellement et aucune commission n’a été installée à cet effet, l’on susurre que certains noms sont proposés en vue de renforcer le groupe, à l’image de Benmessaoud, Bensayah, Bensaha et Boudebouda, alors que la liste des libérables, qui doit comprendre une dizaine d’éléments, n’a pas encore été dévoilée.

Z. H.