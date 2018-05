«Priorité au MOB»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 70 lecture(s)

Depuis le Maroc où il réside, l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi, joint par nos soins pour avoir de ses nouvelles et connaître son avenir avec les Crabes, a confié qu’il donne la priorité aux Crabes lui qui est convoité par le club marocain de l’Olympique Safi. : «Pour l’heure, je n’ai reçu aucun contact de la part des dirigeants du MOB. Certes, mon contrat a expiré à la fin du match contre le MCS, avec à la clé une accession en Ligue 1 et le titre de champion. Mais j’attends toujours un geste des dirigeants béjaouis, bien que j’aie reçu plusieurs offres émanant de clubs de Ligue 1. Pour être honnête avec vous, je ne peux pas attendre plus qu’il n’en faut, mais la priorité va au MOB. Un club avec lequel qui j’ai passé de bons moments et connu des personnes agréables» nous a confié Ait Djoudi qui semble ainsi jeter la balle dans le camp de la direction des Vert et Noir.

Z. H.