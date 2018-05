L’US Akbou et la JS Ouzellaguen avec les honneurs

Par DDK | Il ya 37 minutes | 58 lecture(s)

Les équipes féminines du GS Pétroliers et du HBC El-Biar se croiseront une nouvelle fois en finale de la Coupe d’Algérie de handball. Les deux formations ont atteint le dernier stade de l’épreuve populaire, vendredi soir à Bouira, en battant respectivement l'US Akbou et la JS Ouzellaguen. Pour la sixième fois de suite, les filles du GS Pétroliers et leurs homologues du HBC El Biar vont se retrouver en finale de la Coupe d’Algérie. Annoncées comme les grandes favorites des demi-finales, les cadors du handball féminin algérien ont tenu leurs rangs. Les Pétrolières se sont imposées face à l'US Akbou, 27 à 25, alors que les El Biaroises ont fait de même face à la JS Ouzellaguen, 22 à 20. Lors de la finale de l’édition 2017-2018, prévue vendredi prochain (22h) à la salle Harcha Hacène, le GSP tentera de conserver son trophée, alors que son grand rival vise le doublé après avoir remporter le championnat d’Algérie. Chez les hommes, l’ES Ain-Touta et le CRBB Arreridj animeront vendredi prochain (23h30) à la salle Harcha-Hacene (Alger), la finale de la Coupe d'Algérie à l'issue de leur qualification en demi-finales disputées dans la nuit de samedi à dimanche. A Tadjenanet, l'ES Ain-Touta a créé une grosse surprise en éliminant le GS Pétroliers (tenant du trophée) et sacré cette saison du titre de champion, sur le score de (30-28), prenant du coup sa revanche après sa défaite en finale-2017 devant les Pétroliers (28-21). De son côté, le CRBB Arreridj s'est qualifié difficilement aux dépens de la JSE Skikda (31-30) en match joué à Chelghoum-Laid. En finale, l'ESAT, affrontera en finale le CRBBA (vice-champion). Les deux clubs se rencontrent pour la 1re fois à ce stade de l’épreuve avec l'espoir de remporter leur premier trophée de leur histoire.