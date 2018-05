Salhi, Chahrour, Meziani et Benkhlifa, c’est fait !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 132 lecture(s)

Comme cela a été annoncé par la direction du club, la JS Kabylie a conclu, avant-hier soir, avec quatre joueurs, assurant ainsi ses premières recrues en ce mercato estival.

Le président du club, Cherif Mellal, a rencontré les joueurs en question et a tout réglé avec eux, à Alger. Il s’agit du défenseur Islam Chahrour (28 ans), du milieu de terrain Tahar Benkhlifa (23 ans) et de l’attaquant Tayeb Meziani ( 22 ans), tous les trois du Paradou AC, ainsi que du gardien de but international du CRB, Salhi. Après des négociations dans la discrétion la plus totale, la direction kabyle a trouvé un accord avec celle du PAC, sur tous les aspects, concernant les trois premiers joueurs cités même si on doit signaler que l’attaquant Meziani qui appartient toujours au PAC a été prêté la saison passé au club français le Havre AC ( Ligue 2) avec lequel le joueur n’a pas vraiment réussi à s’imposer d’où sa décision de relancer sa carrière avec les Canaris lui qui était l’un des meilleurs joueurs de la sélection nationale Olympique lors des derniers JO au Brésil . Les trois joueurs évolueront la saison prochaine avec le maillot Jaune et Vert. C’est ce que nous a confirmé le directeur général de la JSK, Nassim Benabderrahmane, hier. «Effectivement, nous avons tout conclu avec la direction du PAC sur la venue à la JSK cet été de Chahrour, Benkhlifa et Meziani. On s’est mis d’accord sur tous les points et les joueurs sont officiellement avec nous. En plus de ces trois joueurs, on a également tout conclu avec le portier du CRB, Salhi, qui évoluera donc à la JSK dès le prochain exercice», nous a assuré le directeur général de la SSPA-JSK. Ainsi donc, la JSK a fait son marché du côté du Paradou qui possède des joueurs talentueux formés dans l’académie du club. En plus des trois joueurs du PAC qui ont ainsi officialisé leur venue, la direction kabyle a donc également engagé le portier du CRB, Abdelkader Salhi (25 ans) qui a joué dans plusieurs clubs de la ligue 1, tels l’ASO, le MOB et le CRB. Le gardien de buts avait entamé les négociations avant même la fin de la saison écoulée et a finalement donné son OK à la JSK, avant-hier soir. Avec la venue de Salhi, la direction kabyle pousse donc Asselah vers la porte de sortie, en attendant de savoir Si Boultif restera ou signera ailleurs. Les 4 nouvelles recrues de la JSK, et après avoir trouvé un terrain d’entente avec le club, devaient signer leurs contrats hier soir ou au plus tard aujourd’hui. C’est ce qu’on croit savoir d’une source très proche de la direction des Jaune et Vert. Le club attend beaucoup de ces nouveaux joueurs, pour aider l’équipe à réaliser ses objectifs lors de la prochaine saison. Par ailleurs, on croit savoir d’une source proche de la direction kabyle que celle-ci pourrait présenter les quatre joueurs à la presse dans les prochaines heures. Selon notre source, la direction pourrait néanmoins attendre la fin des recrutements pour présenter, ensemble, tous les joueurs recrutés.

Le coach sera un étranger

Comme annoncé sur ces colonnes, la JSK est en contacts avec trois entraîneurs, un local et deux étrangers. Les négociations ont débuté depuis quelques jours, toutefois la direction n’a pas encore tranché sur l’identité du successeur de Bouzidi. Cependant et selon une source fiable, le coach de la JSK sera à 99 % un étranger, dont les négociations sont à un stade avancé. Selon toujours notre source, la direction a fait une proposition à ce dernier dont notre source a refusé de dévoiler le nom. Toutefois, elle nous a précisé qu’il rendra sa réponse aujourd’hui, lundi, après avoir demandé un temps de réflexion. Ainsi, la direction kabyle devra annoncer le nom du nouvel entraîneur aujourd’hui ou au plus tard demain, mardi. Les dirigeants kabyles veulent faire le bon choix pour prétendre à jouer les premiers rôles au cours du prochain exercice.

M. L.