Joint par nos soins hier après-midi, le président Mellal n’a pas caché sa satisfaction quant aux joueurs recrutés. Il a affirmé que les recrutements sont étudiés et que les joueurs en question apporteront un plus à l’équipe. «On ne recrute pas pour recruter, mais tout est étudier à la JSK. Les joueurs avec qui on a conclu sont de bons éléments et inchallah, la JSK réussira un recrutement de qualité», a déclaré le président Cherif Mellal. Interrogé si d’autres joueurs pourraient conclure avec la JSK dans l’immédiat, Mellal a répondu par l’affirmative. Le président kabyle a affirmé, en effet, qu’il devait rencontrer, hier soir, trois autres joueurs après avoir tout conclu avec Salhi, Chahrour, Benkhlifa et Meziani. «Ce soir (hier ndlr), je rencontrerai trois autres joueurs et en principe, on va conclure avec eux», a précisé Mellal. Le club kabyle a accéléré l’opération recrutement en concluant déjà avec quatre joueurs, ce qui constitue un grand coup aux yeux des supporters qui attendent avec impatience de connaître les noms des futurs joueurs de leur club. «Nous sommes en négociations avec plusieurs joueurs. Je peux vous dire que le recrutement sera clos cette semaine», soulignera-t-il. Interrogé sur le cas de l’attaquant Samy Frioui qui n’a pas encore tranché sur son avenir, le président Mellal dira : «Si Frioui ne signe pas à l’étranger, il signera avec la JSK. On a tout conclu avec lui. Je lui ai mis une close dans son contrat que s’il reçoit une offre de l’étranger je ne le bloquerai pas».

«On prend notre temps pour la question du coach»

Concernant la question du coach, Mellal a affirmé une nouvelle fois qu’ils veulent faire le bon choix. «On préfère prendre notre temps pour faire le bon choix quant à celui qui prendra la barre technique du club. Nous sommes en contacts avec trois coachs et on choisira le meilleur pour notre club», a souligné le chairman kabyle. Sûr de faire un bon recrutement en ce mercato estival, le président Mellal se montre confiant pour que son équipe joue les premiers rôles au cours du prochain exercice. En effet, interrogé sur les objectifs de la JSK pour la prochaine saison, Mellal n’a pas hésité à affirmer que son club visera le podium. «La JSK jouera le podium au cours du prochain exercice. La saison passée est la dernière saison où le club a joué le maintien en Ligue 1 Mobilis. On mettra tous les moyens pour faire un bon recrutement et pour bien préparer la nouvelle saison aussi. La JSK possède un merveilleux public et on fera tout pour qu’il soit heureux en jouant les premiers rôles», a conclu Mellal son intervention.

Propos recueillis par Mustpaha Larfi