Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Le redoutable attaquant de l’O M’Cisna, Walid Boundaoui, a réussi une excellente saison avec son équipe en division pré-honneur Béjaïa, avec à la clé une place de dauphin qui ouvre droit au palier Honneur.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a réussi un parcours brillant cette saison. Un mot ?

Walid Boundaoui : Oui, on a fait une saison honorable. Il faut dire qu’au départ, notre objectif était plus axé sur le volet organisationnel et disciplinaire, tout en essayant de gagner en expérience dans ce nouveau palier. Puis au fil des rencontres, notre équipe a démontré qu’elle avait de la qualité. Grâce à notre détermination, nous avons réussi à nous faire respecter par les autres concurrents. Vous savez, les résultats enregistrés sont le fruit du travail et de la discipline du groupe. Notre performance ne constitue guère une surprise, en ce sens que nos efforts ont été tout simplement récompensés. Dommage qu’on ait perdu des points bêtement dans la dernière ligne droite du championnat. Sincèrement, réussir à tenir tête, voire dominer, des équipes qui étaient censées être plus expérimentées, telles que l’O Feraoun, le WRBO, l’USBM, le NRBS, pour ne citer que celles-ci, n’était pas évident du tout, au vu des capacités de ces prétendants au titre. Je tiens vraiment à féliciter les joueurs et les staffs technique et administratif pour leurs efforts et sacrifices, tout au long de la saison. Pour résumer tout, notre accession est méritée. On a montré de belles choses tout au long de cette saison, ce qui est prometteur pour l’avenir.

Vous attendiez-vous à une performance aussi positive ?

Pour ne rien vous cacher, je m’attendais personnellement à un début de saison plus difficile. Je pensé que la jeune équipe qu’on formait trouverait des difficultés à se frotter aux clubs considérés comme grosses cylindrées, telles les formations citées plus haut qui comptent des joueurs chevronnés, de surcroît. Finalement, on a découvert que le niveau de toutes les équipes était pratiquement le même.



Le doute s’est-il parfois installé avec la pression qui montait crescendo au fur et à mesure que vous vous approchiez de l’accession ?

Non, bien au contraire, nous étions déterminés du moment que nous avons réalisé de belles prestations face à des prétendants à l’accession .Nous avons su gérer nos matchs, notamment à l’extérieur. J’avoue que le doute s’est quelque peu installé après la contre- performance (nul) face au leader l’O Feraoun qui a coïncidé avec le retour en force de notre rival, le WRB Ouzellaguen. Sinon, on a été chanceux par la suite.

Comment jugez-vous votre rendement personnel ?

Je pense avoir tenu mon rôle comme il se doit, ayant mouillé le maillot à chaque fois. J’ai un tempérament de gagneur et tout le monde le sait dans notre entourage. Cela dit, je préfère laisser les autres me juger.

Peut-on connaître l’avenir de Walid ?

Pour le moment, je suis en vacances. Je savoure mon temps de repos après une année difficile. Sachez que je suis quelqu’un qui aime et privilégie la stabilité.

On pourrait, donc, revoir Walid Boundaoui la saison prochaine à M’Cisna ?

Cette équipe est devenue une partie de moi, bien que je n’aie passé qu’une saison avec elle. Maintenant, si changer d’air équivaut à aller plus loin en division supérieure, je suis d’accord. C’est bien d’être ambitieux dans la vie et chercher, donc, à s’épanouir davantage. Sinon, il ne faut pas brûler les étapes. Je ne trouverai pas mieux que l’O M’Cisna pour m’affirmer et améliorer davantage mes capacités.

Un dernier mot...

Je remercie tous ceux qui nous ont aidés pour accomplir ce joli parcours. Un grand merci à nos supporters qui nous ont toujours soutenus, même dans les moments difficiles. Je leur donne rendez-vous la saison prochaine.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda