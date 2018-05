Un parcours positif, mais…

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

L’équipe de l’Olympique Tizi Gheniff a terminé le championnat honneur Tizi-Ouzou à la quatrième place. Il faut dire que les Sudistes étaient bien partis pour jouer l’accession en Régionale 2, puisqu’ils ont tenu tête aux autres prétendants : le FC Tadmaït, la JS Boukhalfa, le CA Fréha et la JSC Ouacif. Mais au finish, ils achèveront leur saison juste derrière le trio du podium, avec 51 points à leur actif. Les coéquipiers du buteur Rebouh Smail, auteur de 23 réalisations, ont réussi à s’offrir 15 victoires sur les 28 matchs disputés, tout en faisant match nul à six reprises. L’OTG a laissé des plumes en s’inclinant sept fois. La ligne d’attaque a frappé fort avec 61 buts inscrits, c'est-à-dire, avec une moyenne de 2 buts par matchs, ce qui fait d’elle l’une des meilleures du championnat 2017/2018. Quant à l’arrière-garde, elle a chuté trente-sept fois, ce qui fait une moyenne de 1,5 but encaissé par rencontre. L’OTG aurait, donc, pu prétendre à l’accession en Régionale 2 s’il avait bien su négocier certaines rencontres qui étaient, pourtant, largement à sa portée. Les erreurs de marquage et individuelles et le manque de concentration lui ont coûté cher lors du décompte final. Sur le plan disciplinaire, les Olympiens de Tizi Gheniff se sont montrés très fair-plays, puisqu’ils n’ont récolté que 16 cartons jaunes et un seul rouge sur les vingt-huit rencontres disputées. A présent, les dirigeants songent au prochain exercice où ils viseront l’accession. Mais pour ce faire, un renfort de qualité est nécessaire, au même titre que les moyens financiers.

Massi Boufatis