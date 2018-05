L’AC Akbou termine sur le podium

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

La formation de l’AC Akbou a réussi un parcours honorable pour sa première expérience en championnat de la Régionale 2 du futsal. Les protégés de Mourad Hidja ont terminé à la troisième place du podium derrière l’OS Tighennif et l’heureux lauréat qui n’est autre que la formation voisine, de la même ville d’Akbou, en l’occurrence l’ASS Akbou, avec un total de quatorze points en dix matches. Il faut dire que le début de saison a été positif pour cette formation de l’ACA qui a ramassé beaucoup de points, notamment à l'extérieur, ce qui lui a d'ailleurs valu d’être toujours sur le podium. Les représentants de l’Auzium (les guerriers numides), comme on aime les appeler, ont réussi de belles performances pour leur première apparition dans cette nouvelle discipline qui commence à se généraliser à travers le territoire national. Sur dix rencontres disputées, la formation de l’ACA a récolté quatorze points, quatre victoires, quatre nuls et deux défaites. L'équipe dirigée par Hidja qui a fait sensation durant cet exercice aurait pu aspirer à un meilleur classement si les coéquipiers de Touffik Amrane avaient été plus costauds sur le plan mental lors de la dernière ligne droite de la compétition, lorsqu'ils avaient laissé filer des victoires à leur portée. Sur le plan statistique, la formation d’Auzium a inscrit 40 buts et en a encaissé 30. Soit une différence positive de + 10. S’agissant des performances individuelles, la palme revient à Syphax Tebbakh avec 12 réalisations. En somme, les gars d’Akbou ont conquis le cœur de plusieurs observateurs sportifs du grand Akbou, eux qui ont eu le mérite de s’être accrochés durant le championnat en fournissant de beaux spectacles. L'heure des bilans est maintenant arrivée pour tirer les conclusions et les leçons qui s'imposent avant d'aller en vacances et préparer la prochaine saison qui verra certainement le club ACA revoir ses ambitions à la hausse.

Z. A. H.