Les caisses du club bientôt renflouées

Le fait est indéniable. Le club phare de la Soummam traverse une crise administrative et financière très délicate après, notamment, son échec dans la course pour retrouver l’élite cette saison et la démission annoncée du président Boualem Tiab. Celle-ci devrait d’ailleurs être entérinée, jeudi prochain, lors de l’AGEX des actionnaires de la SSPA avant la désignation d’un successeur pour le doyen des présidents de club, à la tête de la JSMB depuis un quart de siècle. Les inconditionnels des Vert et Rouge espèrent surtout la fin du statu quo paralysant présentement leur club fétiche avant de se lancer vite dans la préparation de la nouvelle saison sportive qui ne s’annonce pas du tout facile pour la nouvelle équipe dirigeante. Par ailleurs, au chapitre des bonnes nouvelles, l’on vient d’apprendre d’une source digne de foi que la trésorerie du club serait bientôt renflouée par une importante somme d’argent qui lui permettrait de régler en partie ses dettes envers les joueurs, dont nombre d’entre eux ont déjà saisi la CRL pour recouvrer leurs droits. Ainsi, l’aide financière octroyée dernièrement par le groupe Cevital, un des principaux bailleurs de fonds de la JSMB, est de 750 millions de centimes alors que celle de la wilaya est plus conséquente avec un montant de 3 milliards de centimes. Même si ce pactole représente une bonne bouffée d’oxygène pour le club, celui-ci sera appelé à chercher d’autres fonds pour pouvoir régler dans les meilleurs délais la totalité de ses dettes vis-à-vis des joueurs, staff technique et personnel.

B. Ouari