Amine Belmokhtar veut signer à la JSK

Par DDK | Il ya 1 heure | 520 lecture(s)

Comme déjà annoncé, l’attaquant du DRBT, Mohamed Amine Belmokhtar, est l’une des priorités de la JSK en ce mercato estival.

D’ailleurs, le joueur a déjà donné son OK aux responsables kabyles. Néanmoins, il est encore sous contrat pour une autre saison avec le DRBT. Et en dépit de la disponibilité de l’attaquant à racheter sa libération, son président Tahar Graïche s’oppose catégoriquement à son départ. D’ailleurs, il lui a signifié qu’il était prêt à lui donner le salaire qu’il veut pour qu’il poursuive l’aventure avec le DRBT. Cependant, le joueur est déterminé à quitter le DRBT et à rejoindre la formation du Djurdjura. Et devant l’insistance du joueur, Graïche a décidé de mettre la barre, très haut, pour la lettre de la libération de son joueur. Selon une source proche de la direction du DRBT, il exigerait plus d’un milliard pour céder son attaquant. Selon des proches du joueur, ce dernier compte tout faire pour avoir sa libération et pourrait même boycotter la reprise des entrainements de son club. Convoité aussi par l’ESS et le CSC, Belmokhtar aurait néanmoins affirmé à son agent qu’il ne jouera qu’à la JSK.

La JSK doit racheter le contrat de Chahrour

Joint par nos soins avant-hier soir, le défenseur du PAC, Islam Chahrour a confirmé avoir trouvé un terrain d’entente avec les responsables kabyles pour rejoindre la JSK. Néanmoins, le joueur affirme qu’ils devront payer sa lettre de libération : «Effectivement, j’ai tout conclu avec les responsables kabyles sur tous les plan, y compris sur le plan financier. Ils m’ont promis de payer ma lettre de libération car je suis encore lié avec le PAC pour deux autres saisons. Mes dirigeants ne vont pas attendre éternellement. Ils m’ont informé que je jouerai pour le club qui aura payé ma lettre de libération. La balle est donc chez les responsables de la JSK», a expliqué Chahrour. Le joueur ajoutera : «La JSK est un grand club et tout joueur voudrait y jouer. Si je signe à la JSK, je ne lésinerai pas sur les efforts pour être à la hauteur. Inchaalah la JSK réalisera une grande saison».

Deux Africains dans le viseur

Selon une source digne de foi, la direction kabyle serait en négociation avec deux joueurs africains dont on ignore les noms et la nationalité pour le moment. Selon la même source, l’un serait un milieu de terrain et l’autre attaquant. Les dirigeants kabyles continuent donc leurs négociations dans une totale discrétion. Le président Mellal et ses collaborateurs comptent tout faire pour réussir leur recrutement. La direction kabyle est par ailleurs à la recherche d’un second gardien de but, après avoir réussi à convaincre le portier du CRB, Salhi, qui signera son contrat dès son retour du stage de l’équipe nationale. Quant à l’autre attaquant convoité par la JSK, à savoir Samy Frioui, celui-ci attend toujours de négocier avec un club du championnat grec. C’est ce que nous a affirmé l’agent du joueur que nous avant joint avant-hier soir par téléphone : «J’attends toujours pour savoir quand Frioui négociera avec un club de la Grèce. Si les négociations aboutissent, le joueur évoluera à l’étranger, sinon il optera pour la JSK», nous a déclaré l’agent du joueur.

M. L.