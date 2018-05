Les supporters s’impatientent

Par DDK | Il ya 1 heure | 203 lecture(s)

Après avoir assuré brillamment l’accession en Ligue 1 couronnée du titre de champion, la situation administrative du MO Béjaïa est toujours en stand-by. La situation interne du club, qui reste floue suite à l’annonce de la démission du président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, a eu des répercussions négatives sur le moral des supporters qui commencent à s’impatienter et à douter sur l’avenir de leur team qui n’a pas encore de direction alors que les autres clubs ont déjà débuté l’opération recrutement, en engageant plusieurs joueurs. Les fidèles supporters sont restés branchés tout au long de cette période sur les rumeurs circulant sur un probable retour d’Akli Adrar ou de Mustapha Bouchebah que certains actionnaires veulent introniser à la tête du conseil de gestion. Les Crabes souhaitent que les choses s’accélèrent dans le bon sens et que l’équipe ait sa direction à temps, pour permettre l’installation d’une commission de recrutement, engager un nouveau staff technique ou maintenir l’ancien et établir la liste des joueurs à libérer.

Pour bien réussir ces opérations, la nouvelle direction aura besoin de plus de temps et de champ de manœuvre, chose qui va lui éviter les erreurs du passé et préparer la nouvelle saison dans les meilleures conditions possibles, surtout que la Ligue 1 nécessite plus de moyens et un effectif riche. Omar, un fidèle supporter du MOB du quartier populaire Lacifa, dira sur ce sujet: «Notre souhait est que la nouvelle équipe dirigeante soit installée le plus vite possible pour entamer son travail dans les meilleures conditions, car la Ligue 1 nécessite la conjugaison des efforts de tout le monde. Certes, on n’est pas encore en retard, mais le problème de la présidence doit être réglé le plus vite possible pour recruter des joueurs susceptibles de donner un plus à l’équipe et libérer ceux qui n’ont pas donné satisfaction. Les dirigeants doivent faire le maximum pour éviter au club la situation de la saison écoulée qui a coûté une relégation amère au club.» Sur un autre volet, plusieurs joueurs sont proposés au président démissionnaire, Mustapha Rezki, qui a refusé de recruter par correction à la nouvelle équipe qui s’en chargera de l’opération. La situation de Belkacemi et Salhi, qui sont en fin de contrat, reste floue malgré leur accord de principe et leur volonté de poursuivre l’aventure avec le MOB. Les deux joueurs doivent attendre l’installation de la nouvelle direction pour entamer les négociations.

L’AG des actionnaires programmée pour demain



Après le retour du président du conseil d’administration du MOB, Amar Boudiab de l’étranger et la démission de Mustapha Rezki, les deux parties, et en commun accord, ont provoqué une assemblée générale des actionnaires, pour demain, afin que le président du conseil de gestion présente ses bilans et officialise sa démission devant les actionnaires. Ça sera une occasion aussi pour les propriétaires de la SSPA, si la démission est acceptée, de designer la nouvelle direction qui aura en charge de gérer les affaires du club tout au long de la nouvelle saison.

Z. H.