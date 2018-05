«On jouera l’accession la saison prochaine»

Par DDK | Il ya 23 minutes | 79 lecture(s)

C’est un président confiant qu’on a rencontré il y a quelques jours et qui promet de faire son possible pour remettre la JSAYM à sa place, à savoir la division Honneur Tizi-Ouzou.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, un mot sur le parcours de la JSAYM cette saison ?

Ali Chebouti : Je crois que notre parcours a été plus que positif, vu les conditions dans lesquelles on a géré cette saison. Les moyens financiers nous fait défaut, mais avec la volonté des joueurs, du staff technique et des dirigeants, on a su relever le défi en terminant la saison en beauté, soit parmi les cinq premiers de notre groupe, dominé par le DC Boghni. D’ailleurs je profite l’occasion pour féliciter cette équipe pour son accession en division Honneur.

Qu’est-ce qui a manqué à l’équipe pour jouer l’accession ?

Comme je vous l’ai déclaré, la différence est de taille entre nous et d’autres clubs de notre groupe, qui avaient plus de moyens financiers et même humains. Pour réaliser un tel objectif, il faut la mobilisation de tout le monde. L’argent est le nerf de guerre, et c’est ce qui nous a fait défaut justement.

Qu’en est-il de vos ambitions pour la saison prochaine ?

Je suis en contact avec un sponsor. Si on parvient à signer une convention, la JSAYM sera entre de bonnes mains et aura son mot à dire la saison prochaine. Aussi, on espère que l’APC d’Aït Yahia Moussa viendra en aide au club et nous accordera une bonne subvention pour couvrir nos différentes charges durant toute la saison. Je peux vous assurer que la JSAYM pourra aisément jouer l’accession, car la pâte existe. On a de bons joueurs capables de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat pré-honneur Tizi-Ouzou.

On vous laisse le soin de conclure...

Je lance un appel aux autorités locales et aux entrepreneurs de la région en vue de venir en aide au club, car il s’agit de la jeunesse de la localité. Il faut aider ces jeunes à s’épanouir et à faire sensation. Avec plus de soutien, on ira de l’avant. La JSAYM aura fière allure la saison prochaine et marquera de son empreinte le championnat de wilaya de Tizi-Ouzou.

Entretien réalisé par Massi Boufatis