Les jeunes catégories s’illustrent

Par DDK | Il ya 22 minutes | 57 lecture(s)

Tout comme l'équipe première, chère à toute la région de M’Cisna, qui a réalisé le grand exploit en arrachant le fameux sésame ouvrant droit à la division honneur Béjaïa, les jeunes catégories de l’OM n’ont pas manqué de s’illustrer, en accomplissant un parcours des plus honorables. Un bilan qui s’avère positif pour une formation novice qui vient tout juste de retrouver la scène sportive, après plus d’une vingtaine d’années de mise en veille. Eu égard aux performances réussies lors de cet exercice 2017/2018, les jeunes Louveteaux de M’Cisna ont confirmé que l’école OM est l'une des meilleures à l’échelle de wilaya. En effet, les minimes, encadrés par Kecir Nabil, secondé par Belkhiar, ont réussi d’assez bonnes prestations, sachant qu’ils sont à leur première apparition dans ce championnat, qui regroupe pas mal de formations connues à l’échelle régionale. Chez les cadets, sur toutes les rencontres disputées durant cet exercice, les protégés de Farid Hamdouni ont remporté douze victoires pour quatre nuls et autant de défaites, soit de jolies performances qui leur ont permis de boucler leur saison à la troisième loge du podium, derrière l’OS Tazmalt et le champion, le RC Seddouk. Les attaquants ont inscrit pas moins de 46 buts. Un bilant flatteur pour un come-back dans la compétition. Enfin, les juniors, encadrés par le duo Boussaïd – Alloune, ont tout simplement brillé dans leur groupe, en terminant à la quatrième position du classement, avec douze victoires, huit nuls et quatre défaites. Sur le plan statistiques, les jeunes Olympiens ont collecté un total de quarante-quatre points avec une attaque qui a inscrit 33 buts et une défense hermétique, qui n’a concédé que 14 buts, soit un pactole plus important que celui des deux premiers. En somme, avec des moyens qualifiés de dérisoires par l’entourage du club, les jeunots de M’Cisna ont prouvé qu’avec la discipline et la volonté, rien n’est impossible. Ainsi, avec l’ouverture du stade qui vient d’être doté d’une pelouse en gazon, véritable bijou pour la région, et la salle omnisports qui accueille les autres disciplines sportives, toute la famille sportive de M’Cisna respire mieux, sachant que lors de la saison 2017/2018, toutes les catégories ont été domiciliées chez les voisins du RC Seddouk.

Zahir Ait Hamouda