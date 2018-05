Par DDK | Il ya 21 minutes | 57 lecture(s)

Lors du meeting d’athlétisme d’Oordegem (Belgique) du 26 mai dernier, le spécialiste du 400 mètres haies, Boukemouche Saber, a terminé la course à la troisième place avec 50,11 secondes, un chrono qui lui permettra de prendre part aux prochains Jeux méditerranéens prévus du 22 juin au 1er juillet 2018 à Tarragone (Espagne). L’athlète algérien s’est dit lésé par la fédération d’athlétisme. «J’ai demandé à la fédération une prise en charge lors du meeting d’Oordegem en Belgique, mais on me l’a refusée et j’étais dans l’obligation de payer de ma poche le billet d’avion et l’hébergement dans un hôtel», a-t-il regretté. Concernant les motifs de ce refus, l’enfant de Béjaïa dira : «Les responsables de la fédération m’ont affirmé que je n’ai rien fait pendant ces deux dernières années, alors que pendant tout ce temps, j’ai travaillé durement et sans relâche pour reprendre mon niveau d’antan et être prêt pour les joutes internationales. Ce meeting est ma première compétition au cours de cette année. J’ai pu réaliser un temps de 50,11 secondes, le meilleur chrono algérien de 2018 sur 400 mètres haies. Le minima exigé est de 50,20 secondes». Pour ce qui est de ses relations avec la fédération, l’ex-athlète de l’AMC Béjaïa informera : «Honnêtement, je me sens abandonné par la fédération et je ne suis pas le seul. Car, plusieurs athlètes qui méritent des aides et du soutien n’obtiennent rien». Boukemouche Saber, entraîné par Mahour Bacha, est ainsi le 5e athlète algérien à se qualifier aux Jeux méditerranéens, après Yaser Triki (longueur et triple saut), Hicham Bouchicha (3 000 m steeple), Mohamed Belferrar et Yassine Hathat (800 m).

Z. H.