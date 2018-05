Les Verts en stage à Sidi Moussa

Par DDK | Il ya 19 minutes | 46 lecture(s)

Les Verts ont entamé, avant-hier, lundi, un stage préparatoire au centre technique national de Sidi Moussa en vue des deux matchs amicaux, le 1er juin face au Cap Vert à Alger et le 7 juin devant le Portugal à Lisbonne.

Deux rendez-vous qui constitueront un véritable test pour le coach national Rabah Madjer, contesté et appelé à convaincre afin de poursuivre son aventure à la tête des Verts. Déchargé de sa mission avec l’équipe A', composée de joueurs locaux, Madjer se trouve devant la tâche ardue de permettre aux Verts d’amorcer leur renouveau, en essayant de réaliser de bons résultats lors de ces deux tests, notamment face au Portugal, champion d'Europe. Certains rapports de presse ont même évoqué la possibilité qu'ils soient les deux derniers matchs de Madjer avec la sélection. Selon un communiqué publié hier par la FAF, les Verts ont attaqué, lundi à 22h, leur première séance d’entraînement au centre technique national de Sidi Moussa. Les 24 joueurs convoqués ont marqué leur présence à l’heure indiquée, soit 17h, indique la même source. L’entraînement a débuté par un échauffement sous la conduite du préparateur physique, Kamel Boudjenane qui a ensuite sollicité les joueurs pour un travail spécifique fait de régénération des muscles, important pour la suite des événements. Le sélectionneur national récupère ensuite son groupe pour un travail technico-tactique avec au bout une opposition entre joueurs.

Halliche forfait, Soudani ménagé

Selon la FAF, le revenant Rafik Halliche était dispensé de l’entraînement et du stage également. Il est déclaré forfait pour les deux matchs amicaux que les Verts disputeront le 1er juin face au Cap Vert et le 7 juin face au Portugal. Il est arrivé au stage avec une blessure qui nécessite un repos de 2 à 3 semaines, lui qui vient juste de subir une intervention chirurgicale, précise l’instance fédérale qui a également indiqué qu’au cours de cette première séance d’entraînement, l’attaquant Hillal Soudani a senti une petite gène musculaire et a écourté sa séance. Il a été ménagé pour cet exercice et devrait reprendre l’entraînement hier soir. Vingt-quatre joueurs, dont onze évoluant en championnat de Ligue 1, sont convoqués pour ces deux tests. Le milieu offensif Sofiane Feghouli (Galatasaray/Turquie) et le gardien de but Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), qui figuraient sur la liste, ont fini par déclarer forfait. Feghouli, sacré champion de Turquie avec Galatasaray, a justifié son absence par une blessure «au tendon d’Achille contractée il y a 4 à 5 mois» et nécessitant «3 semaines de repos», alors que M’bolhi a envoyé un courrier dans lequel il a demandé à être dispensé du stage. «À l’arrêt depuis la fin du championnat en Arabie saoudite survenue en avril, le gardien de but international algérien ne se sent pas en mesure de répondre, à l’heure actuelle, aux sollicitations de la sélection nationale et souhaite donc reporter sa venue pour les prochaines échéances», selon un communiqué publié par la Fédération algérienne mercredi dernier. Les deux éléments n'ont jamais été convoqués depuis l’arrivée de Madjer en octobre 2017 en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz. Madjer a appelé en renfort les deux éléments du Paradou AC (Ligue 1), le milieu offensif Farid El-Mellali et le gardien de but Taoufik Moussaoui. La liste comprend, également, le retour du défenseur central Rafik Halliche (38 sélections), dont la dernière convocation remonte au mois de mars 2015. Blessé, Halliche sera examiné à Sidi-Moussa par le staff médical avant de trancher sa participation ou non. Le défenseur Mokhtar Belkheiter (Club Africain/Tunisie) effectue, également, son retour chez les Verts, lui qui avait été convoqué pour la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon.

La FAF change d’équipementier

La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé, avant-hier, lundi, un avis d'appel à candidatures national et international pour le choix d'un équipementier sportif pour les sélections nationales de football (masculines et féminines), a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel. La Fédération algérienne de football était liée depuis janvier 2015 par un contrat «longue durée» avec l'équipementier allemand Adidas. Avant ce contrat, les Verts étaient équipés par Puma, notamment lors des Coupes du monde 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil. Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au plus tard le 18 juin prochain à 14h au niveau du siège de la FAF à Delly Ibrahim (Alger) et l’ouverture des plis se fera le même jour à 14h30, précise la même source.

R. S.