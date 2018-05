La succession de Tiab divise les supporters

Par DDK | Il ya 18 minutes | 60 lecture(s)

Pour beaucoup de supporters de la JSMB, c’est le CSA présidé par Belkacem Houassi qui serait le mieux indiqué pour gérer les affaires courantes de leur club. Alors que la situation de la JSM Béjaïa est toujours dans le flou depuis notamment la démission annoncée du président Boualem Tiab, le principal sujet de discussion qui anime présentement les longues soirées ramadhanesques des supporters du club ne tourne qu’autour de la succession du doyen des présidents des clubs. Ainsi, deux tendances se dégagent des opinons des supporters sondés ces dernières heures. Ceci, non sans exprimer toutes leurs inquiétudes quant au devenir immédiat de leur équipe pendant que d’autres ont déjà entamé le chantier de la nouvelle saison sportive. En effet, si certains parmi les amoureux du club ont déjà alerté les autorités locales sur la crise administrative qui guette leur club fétiche et ses fâcheuses conséquences sur son avenir immédiat, en revanche, pour beaucoup d’autres encore c’est le club amateur (CSA) présidé par Belkacem Houassi qui serait le mieux indiqué pour gérer les affaires courantes de leur club. Pour sa part, le n°2 de la JSMB qui mesure toute l’ampleur de la crise qui mine actuellement le club a confié, tout récemment, que l’heure devrait être plutôt à l’union de toutes les forces vives du club pour le remettre sur selle. À ce sujet, il a déclaré en substance : «Nous espérons de tout cœur que cette AGEx qui se tiendra demain, jeudi, apportera avec elle les solutions dont le club a besoin en ce moment, pour redémarrer à nouveau. Sur ce, j’appelle à l’union sacrée de toute la grande famille de la JSMB pour mettre la main dans la main dans ces moments difficiles, afin de l’aider à relever la tête le plus vite possible.» En attendant, tous les espoirs des inconditionnels du club semblent suspendus sur la bonne volonté des actionnaires qui se réuniront à l’occasion d’une AGEx, prévue demain matin, pour tenter de trouver une issue heureuse à cet imbroglio administratif qui paralyse le fonctionnement du club.

B. Ouari