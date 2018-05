Salhi a-t-il fait marche arrière ?

Par DDK | Il ya 32 minutes | 100 lecture(s)

La JSK risque de perdre les services du portier international du CRB, Abdelkader Salhi, bien que ce dernier ait donné son accord aux responsables kabyles pour signer, comme cela a été annoncé il y a trois jours par la direction des Canaris.

Il semblerait que Salhi a changé d’avis, ayant déclaré à l’un de ses proches qu’il signera au MCA après le stage de l’équipe nationale. Si le joueur signe au vieux club algérois, il aura fait faux bond aux dirigeants kabyles qui ont pourtant affirmé sa venue officielle à la JSK. D’ailleurs, même le président Mellal avait déclaré, avant-hier soir sur Berbère TV, que la signature de Benkhlifa, Chahrour, Meziani et Salhi était programmée pour vendredi prochain (après-demain). Nous avons joint, hier, le manager général, Karim Doudane, qui s’est contenté de dire : «Salhi nous a donné son OK et on s’est entendus sur tous les points. Maintenant, s’il change d’avis c’est qu’il ne tient pas parole. Nous ne pouvons pas le forcer à signer à la JSK. Nous attendrons pour voir plus clair et s’il opte pour un autre club, nous recruterons un autre gardien. La JSK ne dépend pas de X ou Y». Les prochaines heures ou les prochaines journées nous diront le fin mot de l’histoire.



Belkacemi (MOB) négociera prochainement

Comme annoncé sur ces colonnes, l’attaquant du MOB Abdelfetah Ismail Belkacemi est convoité par les responsables kabyles en ce mercato estival. Cependant, le joueur donne la priorité à son club actuel, le MOB, avant de négocier avec les autres clubs y compris la JSK. Joint par nos soins dans la soirée d’avant-hier, il a affirmé qu’il rencontrera les dirigeants du MOB avant de négocier avec tout autre club : «Je rencontrerai les dirigeants du MOB avant la fin de la semaine en cours, car je donne la priorité à mon club. Si je ne trouve pas un accord avec eux, je signerai pour une autre formation».

Essaid Belkalem reste

Le capitaine des Canaris Essaid Belkalem restera finalement à la JSK, malgré le différend qu’a eu avec le président Cherif Mellal lors des précédentes journées. Les deux hommes se sont réconciliés, avant-hier soir, sur le plateau de berbère TV. Le joueur restera donc à la JSK pour la saison prochaine. C’est l’ancien capitaine de la JSK, Mouloud Iboud, qui était derrière l’initiative de réconciliation entre les deux hommes. Le retour à la normale entre Belkalem et Mellal est un soulagement pour les supporters qui souhaitent que tout le monde travaille en faveur de la JSK pour qu’elle retrouve sa vraie place.

Redouani rejoint Ferhani à l’ESS

Après le latéral gauche Houari Ferhani, qui a signé samedi dernier à l’ES Sétif, c’est au tour du latéral droit de la JSK, Saâdi Redouani, de rejoindre la formation des Hauts plateaux en signant hier après-midi un contrat de deux saisons. Libre de tout engagement avec les Canaris, Redouani qui n’a pas été sollicité par la direction de la JSK pour renouveler son contrat a fini donc par répondre à l’appel du président de l’ESS, Hassan Hammar qui a réussi à le convaincre de retourner à son club formateur, lui qui aaussi joué deux saison à l’USM Alger avant de rejoindre la JSK il y a deux saisons.

Kamel Marek nommé coordinateur du club

L’ancien meneur de jeu des Canaris et actuel agent de joueurs, Kamel Marek a été nommé au poste de coordinateur du club par le président de la JSK Cherif Mellal. C’est ce que nous a confirmé le concerné que nous avons joint avant-hier soir. «Le président m’a nommé coordinateur du club et je travaillerai avec Doudane avec qui j’ai de très bonnes relations. J’entamerai ma mission officiellement la semaine prochaine. Je ferai tout pour apporter un plus à la JSK et l’aider à retrouver sa vrai place», nous a-t-il assuré.

M. L.