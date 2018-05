Mustapha Bouchebah pressenti à la présidence

Par DDK | Il ya 31 minutes | 6 lecture(s)

Les actionnaires du MOB vont se réunir aujourd’hui pour étudier les bilans du président du conseil de gestion, Mustapha Rezki et de discuter de sa démission qu’il déposera d’une manière officielle devant les membres de l’AG. Mustahpa Rezki qui a préparé le bilan moral ainsi que la situation financière du club depuis sa prise de fonction à la tête du conseil de gestion, ne devrait pas trouver de difficultés face aux actionnaires pour les valider après avoir atteint l’objectif assigné en début de saison, à savoir l’accession en Ligue 1 Mobilis. Sur un autre volet, et concernant la succession de Mustapha Rezki, deux actionnaires sont pressentis pour présider le conseil de gestion pour une durée de deux mois. Il s’agit de Mustapha Bouchebah et Farid Zizi. L’un deux sera ainsi désigné pour gérer les affaires courantes avant d’élire un directeur général qui poursuivra la mission. D’après une source proche de l’entourage du MOB, Mustapha Bouchebah qui a déjà présidé le conseil d’administration de la société est le plus indiqué pour remplacer Rezki. Car, selon la même source, celui-ci fait le consensus chez la majorité des actionnaires. Même si certains actionnaires veulent revenir et prétendre au poste de président du conseil de gestion, le président du conseil d’administration, Amar Boudiab, et d’après la même source, aurait choisi Bouchebah pour gérer les affaires courantes du club, recruter des joueurs, engager un nouvel entraineur et établir la liste des joueurs à libérer.

Arab Bennai pour le CSA

Une manière de préparer l’équipe pour une nouvelle saison en Ligue 1. Concernant le volet recrutement, plusieurs agents proposent quotidiennement leur joueur. Le dernier mot reviendra au futur président du conseil de gestion qui aura la charge de lister les joueurs susceptibles de défendre les couleurs du MOB la saison prochaine. Mustapha Rezki qui occupe aussi le poste de président du club sportif amateur (CSA), convoquera également une assemblée générale ordinaire du CSA afin de présenter ses bilans et déposer sa démission suite à des problèmes de santé. Si la démission du président sera entérinée, les membres de l’AG doivent installer une commission de recueil de candidatures et appeler une AG élective pour élire un nouveau président. D’après un membre influant du CSA, Arab Bennai ayant déjà été actionnaire serait un candidat potentiel pour prendre les destinées du club amateur. Arab ne sera que de retour à son poste s’il sera élu par les membres de l’AG, car il a déjà occupé ce poste dans le passé en contribuant à l’accession historique du MOB en Ligue 1 lors de la saison 2012/2013.

Z. H.