«Nous avons cru au sacre»

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Auteur d’une saison remarquable, avec 19 buts, Djaafri Bouzid a joué pleinement son rôle de capitaine de l’Olympique Feraoun sur le terrain et en dehors, en montrant l'exemple à suivre à ses coéquipiers.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous vous présenter au public sportif ?

Bouzid Djaafri : Je suis né le 15 févier 1997 à Béjaïa. J’ai commencé ma carrière au sein de l’OF avec qui j’ai signé ma première licence avant de défendre les couleurs de l’USO Amizour, puis de l’US Soummam et revenir ensuite à l’équipe de mon village. Je suis capitaine d’équipe et joueur polyvalent. D’ailleurs, cette saison, j’ai joué dans trois compartiments mis à part gardien de but. J’ai toujours répondu présent là où l’entraineur me demande de jouer. J’ai ainsi inscrit 9 buts.

Quel a été votre sentiment après cette accession en division Honneur ?

Je suis content pour mes camarades, le staff technique, les dirigeants et surtout pour nos supporters. Nous avons longtemps cru à ce sacre que nous avons obtenu au prix d’un effort considérable.

Quelles sont les équipes qui vous ont impressionnés ?

Aucune équipe. Puisqu’on a dominé le championnat avec 18 victoires, deux nuls, 4 défaites et 56 buts inscrits. On était supérieurs par rapport à nos adversaires même s’il y avait les équipes comme M’Cisna et le WRB Ouzellaguen qui ont émergé. À mon avis, le WRBO qui a émerveillé par la qualité de son football mérite d’accéder à l’étage supérieur.

Avez-vous douté à un certains moment ?

À aucun moment. Même pas lors de notre défaite à Beni Mansour et une semaine après à domicile contre le WRBO par tapis vert. Notre entraîneur a fait un énorme travail psychologique pour nous remonter le moral et redémarrer de plus belle. Je dirai que notre bilan a été très positif dans la mesure où nous sommes champions. Nous avons géré notre parcours match par match et de manière assez régulière, malgré quelques accros mais nous avons tenu jusqu’au bout. À partir du moment où le groupe a compris qu'on pouvait rentrer dans l'histoire en aidant le club à retrouver sa place d'antan, on a fait bloc uni et le résultat est là. Cela fait plusieurs années que nous attendons cette consécration et pour notre première saison, après notre retour sur scène, on a réussi.

Qu’est-ce qui vous a motivés et aidés à réaliser l’accession ?

Il s’agit incontestablement des dirigeants, à leur tête Abdelhalim Bourdjah et Nordine Gherbi. On voyait bien qu'ils ne ménageaient aucun effort pour l'équipe et cela nous a suffi pour donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Ils ont su motiver les joueurs qui affichaient une détermination et une volonté pour atteindre l’objectif projeté. L’entraîneur Mohand Laïd Beldjoudi qui a l’acquis expérience, a aussi été pour beaucoup.

Après ce sacre, quel est votre ambition personnelle ?

Je n’oublierai jamais cette ambiance conviviale que nous avons vécue tout au long de la saison qui vient de s’achever. Mais je ne cache pas que mon ambition personnelle est de jouer dans un club hiérarchiquement supérieur comme la Régionale 1 ou l’Inter-régions par exemple.

Appréhendez-vous le niveau de la division Honneur ?

Il est évident que le niveau sera un peu supérieur, mais on a une formation solide qui jouera les trouble-fêtes et qui surprendra. Il faudra songer à renforcer l’équipe et mettre les moyens pour avoir de l’ambition car on ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. On peut compter sur notre fidèle public qui nous soutiendra sûrement.

On vous laisse le soin de conclure…

Notre commune a vécu une saison fantastique avec cette accession. Le nombre de supporters sera plus important et la construction des tribunes est souhaitable. Je profite de cette occasion pour lancer un appel au premier magistrat de la wilaya et au P/APW M’heni Hadadou pour prendre en charge notre stade qui est dans un piteux état et le revêtir d’une pelouse synthétique. Pour terminer, je dédie cette accession à tous nos supporters, à nos dirigeants et à tous ceux qui nous ont aidés de prés ou de loin.

Entretien réalise par Samy H.