Le premier responsable du club de handball la JSM Draâ Ben Khedda, Nacer Aït Chaouche, estime que le parcours de l’équipe senior en Régionale 1 est honorable, tout en espérant qu’à l’avenir, les moyens vont suivre pour réussir une accession au palier supérieur. Rencontré avant-hier soir à Draâ Ben Khedda, cet infatigable président de la JSMDBK dira à ce propos : «(…) Les seniors ont bouclé le championnat à la quatrième place. (…) Je crois que notre parcours est honorable et positif. On a bien représenté le handball de Draâ Ben Khedda». À une question relative aux problèmes et difficultés rencontrés durant la saison, Nacer Aït Chaouche fera savoir : «Tout le monde le sait, l’argent est le nerf de guerre et notre club vit grâce aux cotisations de ses membres et de ses adhérents ainsi que celles de quelques bienfaiteurs. Mais il n’est pas facile de subvenir aux besoins du club durant toute la saison, avec les frais médicaux, du transport, de la restauration, d’assurance…». Nacer Aït Chaouche, qui dira faire de son mieux pour garantir les meilleures conditions aux athlètes du club, souhaite que les responsables locaux lui donnent un coup de pouce, pour venir en aide au club : «On ne demande pas la lune, on veut juste que le handball dans notre localité soit pris en charge et qu’il soit considéré comme le football, du moment que notre club représente dignement la ville de Draâ Ben Khedda. J’espère que l’APC accordera une subvention conséquente à la JSMDBK qui répondra aux larges attentes de ces handballeurs, qui ont marqué de leur empreinte la saison sportive écoulée, en réussissant des résultats positifs», a-t-il conclu.

Propos recueillis par Massi Boufatis