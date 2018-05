Tournoi vétérans demain à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

La salle de l’Opow de Béjaïa abritera, demain vendredi (1er juin), à partir 21h30, un grand tournoi de vétérans, à l’initiative de l’Association des anciens volleyeurs de Béjaïa. Cette première édition, qui coïncide avec le mois de Ramadhan, regroupera quatre équipes, à savoir les vétérans des Ligues d’Alger, de Constantine, d’El-Kseur et de Béjaïa. L’association organisatrice va saisir cette occasion pour honorer les clubs de la wilaya de Béjaïa qui ont accédé en National, en l’occurrence Béjaïa volley-ball (messieurs), coaché par Kaci Mohand Saïd, et l’OS Tichy (dames), ainsi qu’une grande figure du volley dans la capitale de Yamma Gouraya, à savoir Aït Meddour Aziz (66 ans) qui a débuté sa carrière à la Bravoure Béjaïa en 1965, entraînée alors par Laurent Giacomino. Fondateur de la section Volley du Naceria Club Béjaïa (NCB), en 1974, avec son ami Bendris Abdestar, il a occupé le poste de joueur-entraîneur, puis de dirigeant. Un club avec lequel il a formé une équipe composée de jeunes du quartier Naceria, tels les Achour, Hatoum, Bouiche Assef et Kamel Aït Meddour... Après la réforme, il intégra l'équipe du MB Béjaïa des boules, pendant 20 ans. Louable initiative de cette dynamique association, présidée par Omar Bouiche, qui lutte contre l’oubli, en permettant des retrouvailles conviviales entre les figures emblématiques du volley-ball de la région.

Nacer Mustapha