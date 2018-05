L’avenir du club en débat

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Tous les amoureux de la JSM Béjaïa auront vraisemblablement une oreille tendue vers le siège de la SCS des frères Tiab, lieu où vont se dérouler, ce matin, les travaux de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA).

Et comment ! Car, deux semaines après la fin du championnat, rien n’a semblé rassurer jusque-là les supporters pendant que d’autres clubs veulent profiter de cette situation de blocage que vit la JSMB pour lui chiper ses meilleurs éléments de la saison qui vient de s’écouler. Ceci dit, trois points figureront à l’ordre du jour de cette assemblée tant attendue par tous. Il s’agit d’entériner la démission du président démissionnaire, Boualem Tiab, qui sera représenté par son frère cadet, Zahir, de la donation des actions au profit du club amateur (CSA) et la désignation d’un successeur pour M. Tiab. Le moins que l’on puisse dire est que les débats seront certainement chauds et que des solutions de sortie de crise seront également attendues. Comme par exemple la possibilité pour les actionnaires de confier la gestion des affaires courantes au club amateur détenant 28 % des parts. Une option qui semble tenir la corde, d’autant que son président Houassi, qui est invité aussi à prendre part aux travaux de cette assemblée, n’est pas du tout contre cette idée. Néanmoins, le n° 2 de la JSMB qui mesure toute l’ampleur de la crise du club, exigera sans aucun doute que le passif du club soit assaini et que tout le monde s’y implique, enfin, pour aider la JSMB à sortir de l’impasse, comme il nous l’a déjà confié dans un récent entretien. Ce n’est que de cette manière que le club pourrait entrevoir un meilleur avenir, histoire de faire oublier, enfin, aux fans du club la déception engendrée par l’échec de l’accession en ligue 1. En tout état de cause, tous les signes indiquent que l’on va vers cette option de voir Belkacem Houassi, déjà fort du soutien actif d’un grand nombre de supporters de la JSMB, hériter de cette mission de succéder à Boualem Tiab, d’autant qu’il s’est beaucoup impliqué ces derniers temps dans la gestion de l’équipe A. En témoigne ses incessants contacts, ces derniers jours, avec le coach en chef Mounir Zeghdoud et certains cadres de l’équipe, auxquels il tient encore en prévision de la saison prochaine.

Zeghdoud convoité par l’O Médéa

Décidément, l’issue de l’AGE des actionnaires de ce matin sera, à bien des égards, déterminante pour la prochaine destination du staff technique et de bon nombre de joueurs de la JSMB, liés ou pas par un contrat étant donné qu’ils voudraient donner la priorité à leur équipe actuelle. À l’image notamment de Hamza Ouanes qui ne manquerait pas de sollicitations et qui, en dépit du fait qu’il soit libre de tout engagement, aurait confié à ses proches qu’il privilégierait plutôt la stabilité au sein de la JSMB. Idem pour l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, qui aurait été approché ces dernières heures par un émissaire de l’Olympique de Médéa (ligue 1) pour lui soumettre l’idée de succéder à Ahmed Slimani au poste d’entraîneur en chef. Néanmoins, Zeghdoud qui maintient un contact régulier avec Houassi, lui aurait promis d’attendre encore avant de voir plus clair sur son avenir. Autrement dit, Zeghdoud qui a échoué de peu avec la JSMB cette saison pour la faire accéder parmi l’élite, jouit, malgré tout, du soutien de larges pans des fans des Vert et Rouge qui souhaitent le voir rester pour une autre saison avec leur équipe. C’est pourquoi les responsables du club devraient engager, dès maintenant, une véritable course contre la montre pour espérer monter une équipe conquérante susceptible de rivaliser avec les ténors de la ligue 2 dès le 10 août prochain.

B Ouari