Le président du CSA, Belkacem Hamidi, parle dans cet entretien de l’accession de l’Entente Sour Ghozlane, appelée communément El Mokhtaria, en inter-régions avec douze points d’avance sur son poursuivant et d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : D’emblée, un commentaire sur cette accession ?

Belkacem Hamidi : Ce fut une saison difficile. Il faut dire qu’on a bien étudié cette division depuis notre arrivée il y a trois saisons à la tête du club. La première saison était consacrée à la formation, tout en décortiquant le niveau de jeu des différentes équipes. La deuxième saison, nous avons acquis une certaine expérience, notre but était de jouer pour le podium, chose faite. Malheureusement, la phase retour était difficile pour nous et la chance avait plutôt souri au MB Bouira qui a accédé en inter-régions. Pour cette saison, nous avons longuement discuté au sein du staff dirigeant, c’est ainsi que nous avons décidé de mettre le paquet et tracer comme seul et unique objectif, l’accession. Nous avons fait confiance aux joueurs du cru, formés par l’équipe que nous avons renforcée par quatre autres joueurs issus des clubs de la wilaya. Même le staff dirigeant, les entraîneurs étaient issus de la famille de l’ESG. Nous avons formé une grande famille appuyée par le soutien indéfectible des supporters, véritable douzième homme qui a joué un grand rôle dans l’accession. Malheureusement, notre budget était bien limité faute de subventions ou aides émanant de l’exécutif communal de Sour El Ghozlane nouvellement installé ou autres pour bien gérer la saison.

Votre équipe a carrément dominé le championnat. Peut-on dire que c’est le niveau du championnat qui était faible ou c’est l’ESG qui était forte ?

Nous avons dominé le championnat de long en large. On s’est même qualifié aux 32es de finales de la coupe d’Algérie, perdue face au demi finaliste, Zaouia. Nous avons récolté 26 points en déplacement (huit victoires et deux matchs nuls). Nous avons, aussi, terminé meilleure attaque et deuxième meilleure défense. Il y avait un bon groupe, notamment les clubs algérois ainsi que ceux de Béjaïa et Tizi-Ouzou qui pratiquent du beau football. Néanmoins, c’est grâce au travail assidu avec abnégation et détermination qu’on a réalisé notre objectif. Comme je l’avais dit, la majorité de l’effectif est composé de joueurs issus de l’école de l’ESG, cela fait parti de la politique de l’équipe qui mise sur la formation et le travail à long terme, avec comme objectif faire hisser le club au palier supérieur et atteindre au minimum la ligue 2 Mobilis. Aujourd’hui, on ne savoure pas vraiment cette accession compte tenue qu’on considère cela comme un début pour un processus d’accessions d’un palier à un autre afin de remettre le club à la division qui lui sied.



Une équipe qui réalise une accession, alors que vous dites qu’il n’y avait aucun moyen financier, comment avez-vous fait pour trouver les finances nécessaires ?

C’était difficile. Nous avons commencé par mettre la main dans nos poches en puisant de nos propres ressources, on a fait tout ce qu’on pouvait. Avec la conjoncture électorale et l’arrivée d’une nouvelle équipe de l’exécutif communal, l’équipe n’avait pas bénéficié d’aides ou de subventions en temps opportun. Je tiens en revanche, au nom du club, à remercier le wali qui a été très attentif à nos doléances et sollicitations qu’on lui transmettait lors de chacune de ses visites de travail qu’il effectuait à Sour El Ghozlane, notamment le P/APW pour sa disponibilité affichée et promesse d’aide au club. On a été reçus par le wali dans son bureau et nous a octroyé une autorisation pour l’organisation d’un téléthon pour concocter des fonds pour aider le club, une opération chapeautée par l’APC de Sour El Ghozlane, à sa tête le maire. Ainsi, sur les 90 invitations envoyées aux industriels, commerçants,…, de Sour El Ghozlane, une trentaine a répondu à l’appel pour collecter ce jour la somme de 840 000 DA, dont 500 000 DA attribués par une seule personne, alors qu’on s’attendait à bien plus que cela. Il y avait, certes, des promesses d’aides, mais qui restent non concrétisées à ce jour. Nous tenons, en outre, à informer le wali que l’autorisation d’aide donnée par son prédécesseur au P/APC de Sour El Ghozlane pour l’octroi de la somme de 5 000 000 DA en 2017 et celle qu’il avait lui même donné cette année, toujours au P/APC de SEG qui est de 2 000 000 DA, n’ont pas été perçues par le club à ce jour.

Ce sont là des chiffres quand même importants alors qu’il s’agit de club amateur d’une division inférieure de surcroit. Peut-on savoir combien

avez-vous dépensé la saison qui vient de s’écouler ?

Nous avons dépensé plus de deux milliards de centimes, alors que nous n’avons obtenu que 700 millions de centimes, dont 120 millions octroyés par l’APC de SEG en mars dernier dans le cadre des fameux 3 %, 840 000 00 DA collectés lors du téléthon et 250 millions octroyés par le groupement de la cimenterie GICA de Sour El Ghozlane avec qui nous avons signé un contrat de sponsoring. Je tiens, à cet effet, à remercier son premier responsable pour la confiance qu’il a placé en nous, ce fut d’ailleurs une bouffée d’oxygène pour l’équipe puis ça nous a permis de rester sereins et concentrés dans notre travail. À noter que l’APC de SEG avait, récemment, adopté une délibération pour l’octroi au profit de l’équipe de la somme d’un milliard de centimes, mais qui attend l’autorisation du wali. Une somme qui permettra à l’équipe de régler une partie de ses dettes, notamment en payant les indemnités et primes de matchs des joueurs qui ont contribué dans l’accession de club, ainsi qu’une partie des dettes octroyées auprès des fournisseurs, la restauration,… Cela va sans doute nous permettre de nous reposer un peu et mieux préparer la prochaine saison avec moins de pression et de stress. Cette saison, faut-il le souligner, même les U19 ont terminé à la première place, alors que les U17 et U15 ont fini à la troisième place.

Entretien réalisé par M’hena A.