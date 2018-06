Le coach Rachid Meziane contacté

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Les dirigeants du FC Aït Zaïm, pensionnaire de la division pré-honneur Tizi-Ouzou (groupe A), sont à la recherche d’un entraîneur qui succèdera à Kamel Boumbar. Récemment, le président du FCA, qui a terminé le championnat 2017/2018 au milieu du tableau, a pris attache avec l’ex-coach du FC Tadmaït, de l’OS Moulediouane et de la JS Tadmaït, Rachid Meziane en l’occurrence. Un entraîneur d’expérience qui a réussi du bon travail là où il est passé, avec des accessions méritées avec la JS Tadmaït, l’OS Moulediouane et le FC Tadmaït. Celui-ci a, d’ailleurs, confirmé le contact qu’il a eu avec les responsables du club, mais il précisera qu’un accord concluant n’a pas été trouvé, du moins pour le moment : «Oui, le président du FC Aït Zaïm m’a contacté et proposé de diriger l’équipe senior. On a négocié sur tous les plans, mais on n’est pas parvenus à un accord». Et de conclure : «Comme on dit, les portes des négociations restent ouvertes. Il n’est pas à écarter qu’on parvienne à finaliser. Tout est lié à la volonté des dirigeants de ce club et ce qu’ils projettent à faire dans le futur. Je reste toujours disponible et ouvert aux discussions pour tous les clubs qui veulent s’attacher mes services». Reste à savoir maintenant si les négociations vont avancer entre les deux parties. Le président du FC Aït Zaïm, Mehieddine Ammam, veut monter une bonne équipe pour la saison prochaine. Il a même commencé à contacter des joueurs de différents horizons, pour les convaincre d’opter pour l’équipe. Il faut dire que les choses avancent doucement mais sûrement du côté du FC Aït Zaïm, en prévision de la nouvelle saison sportive.

Massi Boufatis