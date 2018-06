Le tournoi inter-quartiers bat son plein

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

À l’occasion du mois sacré de Ramadhan et pour meubler le grand vide constaté en matière d’animation, l’association du quartier de Bouhlou, en étroite collaboration avec la ligue des sports de proximité de Sidi-Aïch, organise un tournoi de football à neuf, réservé aux U15. Le coup de starter de ce tournoi, animé par 7 équipes, a été donné jeudi dernier. Toutes les rencontres auront lieu au stade de proximité de Bouhlou. Les spectateurs se donneront donc rendez-vous chaque après-midi à partir de 17 heures pour suivre les deux matchs programmés dans la bonne humeur et dans une ambiance fraternelle. Ce sera également une occasion pour ces jeunes de montrer leur talent. Concernant le règlement, les demi-finales mettront aux prises les deux formations classées en tête de chaque groupe, dont l’un est composé de 4 équipes et l’autre de 3. «Ce tournoi vise notamment à prospecter les jeunes talents. À travers ces rencontres, on arrive à supprimer les frontières entre les quartiers et les jeunes apprennent à se connaître en partageant des après-midi ensemble», diront les organisateurs. Ce rendez-vous sportif sera également l’occasion de promouvoir l'esprit sportif chez les jeunes participants et constituera un temps de détente et de loisir pour ce mois de Ramadhan. La finale est programmée pour le 12 juin prochain, durant laquelle les vainqueurs seront récompensés.

Samy H.