La démission du président Tiab entérinée

C’est désormais officiel. Les actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) qui se sont réunis avant-hier en assemblée générale extraordinaire (AGEX), ont entériné à l’unanimité la démission du président du conseil d’administration, Boualem Tiab.

Il faut rappeler que ce départ définitif du doyen des présidents des clubs des affaires de la JSMB, marquant surtout la fin d’une époque, a été réclamé par un bon nombre de supporters après l’échec de l’objectif d’accession de leur équipe fétiche. Ainsi, M. Tiab qui avait tant souhaité remettre, depuis le début de la saison qui vient de s’écouler, la JSMB parmi l’élite, quitte les rênes du club avec le sentiment du devoir inaccompli après 25 ans d’un règne jalonné de mauvais et de bons souvenirs. L’on citera la première accession de la JSMB parmi l’élite lors de la saison 1998/1999, le trophée de la coupe d’Algérie gagné en 2008, un titre de vice-champion d’Algérie en 2011 et quelques participations aux différentes compétitions continentales. C’est l’aventure de toute la famille Tiab qui a pris fin avant-hier, jeudi, avec la cession de ses parts au profit du CSA. En outre, même les autres actionnaires se sont montrés solidaires et intransigeants en cédant leurs actions au profit du club amateur. Mieux, personne parmi eux n’a voulu succéder à Boualem Tiab à la tête du conseil d’administration de la société. Suite à quoi, ils ont fait une offre au président du CSA, M. Houassi, qui a refusé de s’y engager à son tour. Toutefois, ce dernier qui a invité tout le monde à l’union dans ces moments de grande incertitude, a promis aussi de soumettre cette proposition des actionnaires aux membres du CSA qui devraient se réunir dans un délai maximum de huit jours. Le moins que l’on puisse dire est que ce conclave des actionnaires n’a finalement rien apporté de neuf en laissant, notamment les supporters du club sur leur faim pendant qu’ils plaçaient beaucoup d’espoirs sur ces mêmes actionnaires pour engager le club dans la voie du changement tant souhaité. Désormais, l’heure est grave et le temps joue encore contre la JSMB, pendant que tout reste suspendu à la prochaine AG du CSA pour d’éventuelles solutions de sortie de crise. Dans le cas contraire, les supporters devraient s’en remettre à nouveau aux autorités pour désamorcer la crise et aider le club à voir le bout du tunnel avant qu’il ne soit trop tard.

