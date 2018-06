Plusieurs joueurs sur le départ

Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

C’est le marché des transferts, où il y a des départs et des arrivés dans les différentes clubs de différents paliers. Et c’est le cas chez le pensionnaire de la division nationale amateur l’US Béni Douala, où les cadres de l’équipe sont convoités par des clubs de ligues 2 et 1, en DNA, en inter-régions et en régionale 1. La direction de l’US Béni Douala est, donc, appelée à activer pour retenir ces joueurs qui constituent l’ossature de l’équipe, sinon ce sera la saignée au sens propre du terme. Parmi ces joueurs qui sont très sollicités et demandés sur le marché des transferts du mercato estival, on trouve, entre autres, les milieux de terrain Daoud et Sedkaoui, les attaquants Guerrab et Hadiouche et le défenseur Chaouchi. Daoud est convoité par l’ASM Oran et la JSM Béjaïa, tandis que Sedkaoui est proche d’un retour au bercail à l’USM Draâ Ben Khedda où il compte finir sa carrière. Guerrab et Hadiouche ont des contacts en ligue 2 Mobilis avec le MCEE, la JSMS et le RCR. Enfin, l’arrière gauche Samir Chaouchi est sur les tablettes de l’ASM Oran qui revient à la charge, après avoir raté de l’engagé au mercato d’hiver dernier.

Daoud, Guerrab, Hadiouche, Sedkaoui et Chaouchi les plus demandés

Tout ce beau monde est sur le départ et ce sera vraiment difficile aux dirigeants de les retenir, surtout quand il s’agit d’offres de paliers supérieurs. Il n’y a pas que ces joueurs qui sont proches d’un départ, puisque il y a aussi d’autres éléments de l’équipe de l’US Béni Douala. Les responsables du club, à leur tête Hocine Ammam et le manager Dahmane Azem ainsi que le président du CSA Madjid Hamdad, savent ce qui leur reste à faire. Il faut convaincre tous ces joueurs de poursuivre l’aventure avec l’USBD, car la stabilité à tous les niveaux est le gage de réussite de tout projet, surtout que la direction tient toujours à l’accession en ligue 2 Mobilis, après ce ratage pour la deuxième saison de suite. Donc, il faut se mobiliser avant que ce ne soit trop tard, car les joueurs convoités de partout ne vont pas attendre éternellement et sont impatients de connaître les intentions de la direction, si elle compte les garder ou pas. Mais une chose est certaine, des joueurs vont quitter l’US Béni Douala pour aller monnayer leur talent ailleurs en ligue 1 ou 2 et d’autres vont poursuivre l’aventure et la carrière est ainsi faite.

Massi Boufatis