«Allez demander à Zetchi»

Questionné par les journalistes lors de la conférence de presse de mercredi dernier sur son avenir à la tête des Verts, qui se conjugue au conditionnel, Rabah Madjer a botté en touche. En effet, l’homme à la talonnade n’a pas souhaité s’exprimer sur le fait qu’il jouisse toujours, ou pas, de la pleine confiance du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, et des membres de son bureau fédéral. Il a, d’ailleurs, invité les convives à poser la question à ces derniers. «Il n’y a pas de cas Feghouli et il n’y a pas de cas M’Bolhi». C’est par ces paroles claires et précises que l’entraineur national a souhaité mettre un terme aux spéculations et aux rumeurs qui entourent le forfait de Sofiane Feghouli et de Raïs M’Bolhi. Rappelés en équipe nationale, après en avoir été écartés, les deux cadres des Verts ne seront pas de la partie car le premier souffre d’une blessure au tendon d’Achille alors que le second ne se sent pas en mesure de répondre, à l'heure actuelle, aux sollicitations de l’EN. Madjer a regretté, cependant, le fait que Feghouli et M’Bolhi n’aient pas daigné se déplacer en personne pour signifier leur incapacité à disputer les deux rencontres. En revanche, Madjer a rendu hommage à Rafik Halliche, blessé lui aussi, et qui, contrairement à ses camarades, est venu à Alger et il s’est présenté au stage qui a débuté lundi dernier. Pour ce qui est des autres joueurs non convoqués, et dont l’absence a fait couler beaucoup d’ancre, à l’image de l’attaquant de l’USM Alger, Darfalou, meilleur buteur de la Ligue 1, ou encore Hanni, Boudebouz, Taider et Attal, le patron de l’EN a expliqué que le profil de ces joueurs ne correspond pas aux besoins actuels de l’équipe. Pour ce qui est du match face au Portugal, Madjer a tenu à mettre l’accent sur le caractère historique de cette partie, car les deux nations, précise-t-il, vont s’affronter pour la première fois de leur histoire. S’il a accepté avec plaisir de jouer face à la Seleção das Quinas, il a, toutefois, regretté l’heure à laquelle est programmé ce match (20h15, le jeudi 7 juin prochain à Lisbonne). Selon lui, les joueurs algériens ne pourront pas donner le meilleur d’eux particulièrement en cette période de carême. Interrogé sur le fait que le staff technique donnera ou non des consignes aux joueurs concernant le fait de jeûner, Madjer a rétorqué par : «La décision revient aux joueurs».

R. S.