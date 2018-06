Douze joueurs libérés

Par DDK | Il ya 1 heure | 393 lecture(s)

Après plusieurs journées de suspense, la direction de la JSK a dévoilé la liste des joueurs libérés, dans la soirée d’avant-hier.

Comme il l’avait promis depuis quelques semaines, le président du club, Cherif Mellal, est passé à l’action en libérant 12 joueurs de l’effectif de la saison écoulée, à savoir Si Salem, Ouguenoun, Dahlal, Meziane, Haroun, Nait Rabah, Ferguene, Ekedi, Mesbahi, Djaâbout, Guitoune et Djerrar. Pour ce dernier, dont le contrat a expiré, la direction a pris la décision de ne pas le prolonger. Une décision surprenante, surtout que le milieu de terrain était revenu en force lors de la phase retour du championnat, en devenant un titulaire indiscutable que se soit avec l’entraineur Saâdi ou encore avec le coach Bouzidi. Les deux autres libérations qui ont surpris, ce sont celles de l’attaquant Adel Djabout et du défenseur Ali Guitoune. Malgré leurs qualités, eux qui ont régulièrement fait partie de l’effectif durant la saison passée, notamment pour Djaâbout souvent titulaire à la pointe de l’attaque, la direction a décidé de ne pas les garder. Toujours sous contrat, le club kabyle doit trouver un accord avec eux. Les autres libérations étaient quant à elles attendues, vu que les éléments concernés n’ont pas pu s’imposer. Mellal et ses collaborateurs ont donc tenu leur promesse de libérer tous ceux qui ne «méritaient plus de figurer selon dans l’effectif de la JSK». En plus des douze joueurs liberés, d’autres éléments ont déjà opté pour d’autres clubs, à l’instar de Redouani et Ferhani qui ont signé à l’ESS, ainsi que le non renouvèlement des contrats des deux gardiens de buts Asselah et Boultif et de l’attaquant Hammar. Ce sont donc pas moins de dix-sept joueurs qui ne seront plus Canaris la saison prochaine. C’est dire que Cherif Mellal n’est pas aller avec le dos de la cuillère pour opérer ce que l’on peut qualifier d’une grande révolution dans la maison kabyle, lui qui avait en effet promis de libérer 80 % de l’effectif, notamment les éléments recrutés par l’ancien président Mohand Cherif Hannachi.

2 Africains, 2 émigrés et 2 locaux pour clore le recrutement

Si la direction kabyle a libéré pas moins de douze joueurs en plus de ceux qui ont déjà quitté le club de leur propre gré, elle compte cependant recruter 6 éléments en ce mercato estival. Alors que Benkhelifa et Souyed ont officialisé leur venue en signant leur contrat mercredi, le portier Salhi et l’attaquant du PAC Meziani devraient signer dans les prochaines heures. En plus des joueurs cités, la JSK recrutera encore 6 joueurs, c'est-à-dire 10 au total. C’est ce que nous a affirmé, hier, le président Mellal que nous avons joint par téléphone. «Nous recruterons encore 2 émigrés, 2 Africains et 2 joueurs de notre championnat, pour clore ce mercato estival», a-t-il affirmé. La JSK veut donc clore le recrutement au plus vite, pour se consacrer à la préparation de l’intersaison qui sera effectuée, cet été, en Allemagne. Nous apprenons par ailleurs que la direction a envoyé des invitations aux joueurs africains convoités. C’est ce que nous a confirmé le président Mellal hier : «En effet, les recrues africaines sont attendus pour les prochaines heures. On leur a envoyé des invitations et on les attend pour conclure». Même si la direction n’a rien voulu dévoiler, l’on croit savoir d’une source autorisée qu’ils évoluent l’un en milieu de terrain et l’autre en attaque.

Meziani rendra sa réponse aujourd’hui

L’autre joueur qui devrait signer à la JSK, c’est l’attaquant du PAC, Meziani Tayeb. Ce dernier donnera en effet sa réponse aux responsables du club aujourd’hui. Pour rappel, le joueur a promis de signer à la JSK dans le cas où il ne décrocherait pas un contrat professionnel avec un autre club qui le sollicite.

Mellal attend la réponse de Courtrai pour Attal

Comme l’a déclaré Mellal sur BRTV, lundi dernier, le défenseur international Youcef Attal est l’une des priorités de la JSK en ce mercato. Le président kabyle est passé à l’acte en sollicitant le club belge Courtrai pour avoir l’ancien joueur du PAC. C’est ce que nous a confirmé Mellal, précisant que le contrat du joueur pourrait être racheté ou que le joueur pourrait jouer à la JSK sous forme de prêt. «Pour le cas Attal, j’ai pris attache avec la direction du club belge Courtrai. Nous attendons toujours la réponse. Nous pourrions racheter son contrat, comme le club belge pourrait nous céder sous forme de prêt. On verra ce que les dirigeants du club belge auront décidé».

Tizi Bouali prolonge pour une année

Le jeune défenseur de la JSK, Bilel Tizi Bouali, a prolongé son contrat pour une autre saison. Il sera encore Canari jusqu’en 2020. Joint par téléphone, le joueur a confirmé : «J’ai prolongé mon contrat pour une autre saison. Je suis encore lié à la JSK jusqu'en 2019, je serai donc avec la JSK jusqu'en 2020. Le président Mellal m’a convaincu et persuadé de l’efficacité du projet qu’il veut concrétiser à la JSK. Il y a aussi les membres de ma famille et mon coéquipier Belkalem qui ont insisté pour que je prolonge et c’est ce que j’ai fait. Je ferai tout pour apporter un plus à mon équipe de cœur».

M. L.