Rachid Malek nouveau directeur sportif

Les actionnaires de la SSPA/MOB ont désigné, dans la soirée d’avant-hier, Rachid Malek en sa qualité de nouveau directeur sportif du club et sera installé aujourd’hui. L’AG des actionnaires, qui a été programmée pour mercredi, a été décalée de 24 heures, suite au décès de la mère de Farid Zizi, actionnaire de la société. L’assemblée a eu donc lieu jeudi soir en présence de la majorité des membres et s’est déroulée dans un climat très serein. L’ancien président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, a présenté à l’assistance son bilan moral et une situation financière de la période durant laquelle il a pris les destinées du club ainsi que la démission écrite. Après un débat fructueux quadrillé par le président du conseil d’administration, Amar Boudiab, la majorité absolue des actionnaires ont approuvé son bilan moral alors que pour la situation financière, les actionnaires ont demandé un certain temps pour l’étudier. Concernant la démission de Rezki, les actionnaires ont approuvé sa décision de quitter le navire MOB, tout en le remerciant pour tout le travail réalisé tout au long de la saison ainsi que pour l’accession en ligue 1. Le nouveau directeur sportif des Vert et Noir aura à charge le recrutement d'un entraîneur ainsi que des joueurs susceptibles à renforcer la formation du MOB pour la nouvelle saison sportive 2018/2019. Il est à rappeler que Rachid Malek a occupé, auparavant, le poste de manager général au sein de l'USMA ainsi qu’un passage dans les petites catégories du MCA.

Z. H.