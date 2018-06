«Remettre la SSSA à sa véritable place»

Par DDK | Il ya 1 heure | 170 lecture(s)

L’entraîneur du doyen des clubs de Kabylie, Samir Amaouche, estime que son équipe, qui a fini le championnat à la deuxième position, a accompli un parcours amplement positif, bien qu’elle ait raté de peu, cette saison encore, l’accession en Régionale 2.

La Dépêche de Kabylie : Présentez-vous à nos lecteurs…

Samir Amaouche : Je suis né le 11 avril 1976 à Sidi-Aïch. Issu d’une famille de onze footballeurs, j’ai commencé à taper au ballon très tôt, comme mes frères. J’ai signé ma première licence au SS Sidi-Aïch, en minime, avant d’être repéré par la JSK où j’ai évolué en junior et espoir de 1992 à 1995. Par la suite, j’ai signé à l’USO Amizour où j’ai passé deux saisons, avant de rejoindre l’AS Aïn M’Lila (1997 - 2001), puis la JSM Béjaïa (2001 - 2002). Plus tard, j’ai pris la direction de l’Est du pays, en signant, successivement, à l’USM Annaba (2002-2003), l’US Biskra (2003-2004), le CA Batna (2004-2005), le MOB (2005-2007), la JSM Skikda (2007-2008) et enfin au WRB M’Sila (2008-2009). Depuis 2016, je suis à la tête du staff technique de l’équipe première de la SSSA.

Vous avez terminé la saison à la deuxième place. Un commentaire ?

Bien que nous ayons raté de peu l’accession, on a réussi à boucler la saison en beauté, avec une deuxième place et 58 points (17 victoires, 7 nuls et 4 défaites) à notre actif. Notre attaque a été sacrée meilleure du groupe avec 71 réalisations et notre défense a terminé deuxième meilleure du championnat, avec 19 buts encaissés.

Dressez-nous un bilan de la saison qui vient de s’écouler...

D’un côté, je suis déçu, essentiellement parce qu’on a raté la montée, surtout que les moyens humains et matériels existent. Mais de l’autre côté, je ne peux qu’être fier de l’ensemble des éléments composant le groupe, qui a terminé à la 2e place, ce qui n’est pas si mauvais. Il faut dire que notre objectif était l’accession, ce qui fait que, personnellement, je ne suis pas entièrement satisfait. Mais ce ratage ne remet nullement en cause les capacités de l’équipe, auteure d’un parcours de qualité.

Ce ratage est dû à quoi, d’après vous ?

Je n’arrive toujours pas à l’expliquer, d’autant que tous les Diables rouges vous diront que tous les moyens et les conditions requis étaient réunis pour que l’équipe aille au bout. D’ailleurs, nous avons mené pendant plusieurs journées jusqu’au déroulement du match fatidique face au RCS. Et comme l’exercice touchait à sa fin, tout ce qu’on avait bâti en l’espace d’une année s’est effondré comme un château de sable. A mon avis, c’est un blocage psychologique qui a causé ce ratage qui nous a surpris, sachant que mon groupe était victime de son ambition. Les matchs amicaux d’avant-saison ont donné la SSSA comme sérieux prétendant à la montée. Toutes les rencontres disputées revêtaient une importance particulière. Je pense que la peur de mal faire s’était emparés des joueurs. Au début, nous avons mal entamé le championnat et nous avons perdu plusieurs points à domicile. Ce qui a engendré une succession de contre-performances. Il y a de quoi avoir d’énormes regrets. Mais c’est ça le football, de temps en temps, on passe à côté de son sujet. Et c’est ce qui s’est passé avec nous.

Footballistiquement parlant, l’équipe pouvait-elle accéder en régionale 2 ?

Honnêtement, et sans risque de me tromper, je crois que mon équipe était la meilleure formation de ce groupe. Sur le terrain, on a prouvé à plusieurs reprises qu’on était les meilleurs, je le répète. Tout le monde nous redoutait. Hélas, on était victimes de nos ambitions d’avant-saison.

Des satisfactions tout de même ?

Je n’oublierai jamais l’ambiance si particulière qui a caractérisé cette édition. Ce que je retiendrai par-dessus tout, c’est l’attitude des joueurs : ils ont fait preuve d’un état d’esprit exemplaire. Ils formaient une vraie famille avec le staff technique et les dirigeants. Travailler dans de telles conditions me réjouissait. Je tiens à rendre hommage à tous les joueurs pour tous les efforts qu’ils ont fournis. Nous avons l’un des meilleurs effectifs du championnat et on méritait d’accéder. Une chose est sûre : si les dirigeants réussissent à garder l’effectif de cette saison, tout en comblant quelques lacunes, on accédera la saison prochaine.

Surtout que certains joueurs ont émergé du lot…

Effectivement, même si toute l’équipe a été à la hauteur, il y a eu certains éléments, pétris de qualités, qui se sont distingués. Ils feront certainement parler d’eux dans un proche avenir, pourvu qu’ils gardent les pieds sur terre !

Qu’en est-il de votre avenir à la barre technique ?

Pour l’instant, je suis en vacances. J’en profite pour me reposer. Si les dirigeants veulent encore de moi et que toutes les conditions sont réunies, je ne trouvai aucun inconvenant à continuer l’aventure.

Un mot pour terminer…

Je souhaite que toute la famille des Diables rouges se mobilise autour de leur équipe fétiche, un club qui a enfanté de grands footballeurs et formé beaucoup de joueurs, dont certains ont porté les couleurs nationales. Une véritable école de football ! Il est temps remettre la SSSA à sa place, soit en haut de la hiérarchie du football national. Enfin, je tiens à remercier les dirigeants du club et nos supporters qui nous ont soutenus.

Entretien réalisé par Samy H.