Les Verts touchent le fond

Par DDK | Il ya 1 heure | 162 lecture(s)

La sélection nationale s’est inclinée (3 - 2) face au Cap Vert, à l’occasion d’un match amical disputé vendredi soir au stade du 5 Juillet à Alger.

Il faut dire que les Verts ont complètement raté leur sortie au moment où l’avenir du sélectionneur national Rabah Madjer est plus que jamais incertain. Bénéficiant pour la première fois de l’ensemble de son effectif, depuis son arrivée à la tête des Verts en octobre dernier, Madjer a échoué à trouver la solution face à une excellente équipe du Cap Vert (58e au dernier classement de la Fifa), qui n’a pas volé sa victoire. Après une entame de match parfaite, réussissant à ouvrir le score dès la 4e minute de jeu par l’entremise de Ray Bensebaini, les Verts se sont fait reprendre rapidement par les visiteurs qui allaient égaliser à la 13e minute grâce à Ricardo Gomes. Devant une très faible affluence, l’équipe nationale a réussi à reprendre l’avantage, contre le cours du jeu, par l’entremise de Baghdad Bounedjah (30e), mais c’était sans compter sur la détermination des Cap-Verdiens qui ont réussi en seconde période à renverser la vapeur grâce à Mendes (66e) et Julio Tavares (71e), ce dernier a profité d’une boulette du gardien de but Faouzi Chaouchi pour offrir la victoire aux siens. Au cours de cette rencontre, la défense algérienne était dans un jour sans, commettant des fautes de débutants qui ont fait le bonheur de l’équipe du Cap Vert, composée de joueurs assez vifs et techniques, alors que le compartiment offensif à raté un nombre incalculable d’occasions, notamment par Baghdad Bounedjah, qui auraient pu faire la différence. Le Cap Vert a fait preuve en revanche d’un grand réalisme, parvenant à marquer trois buts sur l’ensemble des quatre occasions procurées par les joueurs de l’entraineur portugais José Rui Aguas durant la partie.

Madjer sur la sellette

Cette surprenante défaite prolonge la mauvaise série du coach national Rabah Madjer, concédant par l’occasion son troisième revers de rang, dont celui avec l’équipe A’, composée de joueurs locaux, le 9 mai à Cadix (Espagne) face à l’Arabie saoudite (2 - 0). D’aucuns s’interrogent sur l’avenir de l’homme à la célèbre talonnade, de plus en plus incertain, alors que les supporters présents dans l’enceinte olympique n’ont pas hésité à demander sa tête et réclamer le retour de l’ancien sélectionneur le Bosnien Vahid Halilhodzic. Les Verts sont appelés tourner la page du Cap Vert et se tourner vers l’autre test, et pas des moindres, prévu le 7 juin à Lisbonne au Portugal (20h15), champion d’Europe en titre. Le prochain match officiel de l’E.N se jouera en septembre prochain face à la Gambie à Banjul, dans le cadre de la 2e journée (Gr. D) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun.

«Je ne démissionnerai pas»

Lors du point de presse d’après-match, le sélectionneur Rabah Madjer a fait savoir qu’il ne cédera pas à la pression de la rue qui a réclamé son départ après la rencontre face au Cap-Vert. Le sélectionneur national a dit ceci : « Non, je ne démissionnerai pas car j’ai du respect pour cette équipe et j’ai du respect pour mon pays. Je sais que si je pars, il y aura une cassure sans précédent au sein de la sélection, pire que ce qui s’est produit auparavant. » Par la suite, le sélectionneur a parlé des insultes du public au cours de ce match amical : « Je ne comprends pas la réaction du public. Il y a qu’en Algérie où on voit des choses pareilles. Je tiens à vous dira aussi que ceux qui m’ont insulté ont oublié tout ce que j’ai apporté pour l’Algérie. J’ai beaucoup donné comme joueur et ce n’est pas normal qu’on m’insulte. Et ce n’est pas la première fois que je suis insulté. C’est aussi le cas pour les joueurs. On nous insulte même lorsqu’on gagne. Je ne comprends pas cet acharnement. C’est de la méchanceté gratuite. ». Revenant sur la défaite, Madjer a voulu minimiser l’impact en affirmant que le résultat de ce test importe peu à ses yeux. «Ce n’est qu’un match amical qu’on a perdu. Ça va nous servir afin de préparer le premier match officiel pour la prochaine CAN. Ce n’est pas un problème d’avoir perdu, le plus important c’est de gagner face à la Gambie. Même si on perd contre le Portugal, ce n'est pas important, ce qui compte c'est le match face à la Gambie et rien d’autre. En tout cas, on va voir ce qui s’est passé et quels sont les problèmes afin de tout régler rapidement et être dans de meilleures conditions pour la suite.» a-t-il ajouté.

R. S.