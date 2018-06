Vers la tenue d'une AGE du CSA cette semaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 168 lecture(s)

Nul doute que la JSM Béjaïa traverse actuellement une crise administrative et financière qui risque de remettre en cause les préparatifs de la nouvelle saison sportive si les choses demeurent toujours en l'état. Une situation quelque peu prévisible du reste, après l'échec de son retour en ligue 1 et la grosse colère des supporters ayant exigé un changement radical au sein du club. La suite était connue de tous, avec la démission, maintenant officielle, du président Boualem Tiab et le retrait en bloc de tous les actionnaires de la SSPA depuis jeudi dernier (voir notre édition d'hier). Cette nouvelle «sortie» des actionnaires avait comme désarçonné les amoureux du club qui misaient beaucoup sur eux pour chercher une issue à la crise et permettre à leur équipe d'entamer le chantier du prochain exercice footballistique. Hélas, leur déception fut encore grande et tous leurs espoirs restent désormais suspendus sur le club amateur présidé par Belkacem Houassi pour tenter de sortir le club du fond du précipice. Pour rappel, le boss du CSA, M. Houassi, qui a pris part aux travaux de la dernière AGE des actionnaires, avait laissé entendre qu'il s’en remettra désormais aux membres de l'AG de la structure qu'il préside pour discuter de l'avenir du club et de sa situation actuelle. Cela dit, et devant l'urgence de trouver une issue à cet imbroglio, l'on apprend d'une source proche de la direction du club amateur que l'option d'une AGE serait déjà retenue pour être organisée d'ici jeudi prochain à la demande pressante aussi des nombreux supporters de la JSMB qui s'inquiètent légitimement pour son devenir immédiat. Dans cet ordre d'idées, notre source ajoute que des démarches seront effectuées dès aujourd'hui, dimanche, auprès de la DJS pour les formalités d'usage et des convocations seront remises à tous les membres de l'AG.

B Ouari.