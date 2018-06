Toufik Rouabah pressenti

Par DDK | Il ya 1 heure | 273 lecture(s)

Tout porte à croire que l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi, qui a terminé la saison avec le MOB, ne sera pas reconduit à la barre technique des Vert et Noir.

En effet, après l’installation d’un nouveau directeur sportif, en la personne de Rachid Malek, certains actionnaires, très influents au sein du MOB, sont en train d’étudier certains CV d’entraîneurs susceptibles de coacher le club des martyrs la saison prochaine, en Ligue 1 Mobilis. Le nom du coach cité avec insistance ces dernières heures est celui de Toufik Rouabah, qui est sans club actuellement, après une brève expérience en début de saison en Arabie saoudite. Rouabah, âgé de 48 ans, a drivé plusieurs clubs algériens, à l’instar de l’ESS, le CAB, le MCS et le CABBA. Des clubs où il a laissé une bonne impression. Par ailleurs, l’on apprendra que le nouveau directeur sportif du MOB, Rachid Malek, sera à Béjaïa, aujourd’hui, pour rencontrer le président du Conseil d’administration, Amar Boudiab, en vue de régler les derniers détails de sa venue au club le plus populaire de la wilaya. Une occasion d’évoquer les moyens dont disposent le club et ceux que la direction mettra à sa disposition, pour mener à bon port le navire MOB, sachant que ses tâche principale sont la restructuration du club, en touchant toutes les catégories, la désignation d’un nouvel entraîneur et la préparation de la liste des libérés et celle des joueurs susceptibles d’être recrutés.

La commission de recrutement installée aujourd’hui

Cette réunion sera aussi l’aubaine d’installer officiellement la commission de recrutement, qui sera élargie à certains actionnaires. Celle-ci débutera son travail après son installation, une manière de gagner du temps. Le travail de Rachid Malek se limitera au volet sportif, alors que le volet financier et gestion sera confié à deux actionnaires. Les plus cités sont Mustapha Bouchebah et Mohand Sadji. Après la démission de Mustapha Rezki du poste de président du conseil de gestion, les actionnaires ont modifié l’organigramme avec la création du poste du directeur sportif, qui a été confié à Rachid Malek, un choix qui n’a pas fait l’unanimité chez les supporters. Certains avancent que ce choix n’est pas «une bonne affaire, car Rachid Malek ne dispose pas d’un CV étoffé». «À quoi bon d’aller chercher ailleurs et recruter Rachid Malek, alors que Béjaïa compte beaucoup de techniciens qui ont le même niveau que lui et qui ont prouvé leurs aptitudes dans le domaine sportif ?! Ce technicien risque de ne rien apporter au MOB surtout qu’il n’a pas une certaine expérience des terrains, car en dehors de son passage au MCA avec les jeunes catégories et à l’USMA en tant que manager, il reste méconnu de la scène sportive nationale», estime Omar, un amoureux des Vert et Noir. Contrairement à ce dernier, Saïd, un autre fervent des Crabes, pense qu’il faudrait accorder sa chance à Rachid Malek: «Moi, j’ai une entière confiance en la personne de Boudiab et je soutiens son choix. Il faut donner le temps à M. Malek de démontrer de quoi il est capable. Je lui souhaite une bonne chance en tout cas», dit-il.



Djelloul Meddas intéressé par la présidence du CSA

Le président du CSA/MOB, Mustapha Rezki, convoquera sous peu une AG ordinaire pour présenter ses bilans et officialiser sa démission après celle du conseil de gestion. Ainsi, plusieurs membres de l’AG sont intéressés par la présidence du CSA, à l’exemple de Djelloul Meddas, actuel président de l’association des anciens joueurs du MOB, qui veut postuler pour prendre les rênes du club amateur.

