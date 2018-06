Une saison bien menée !

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Le rideau est tombé sur le championnat des deux paliers de la wilaya de Béjaïa depuis près de trois semaines.

Le moins que l’on puisse dire pour la formation de l’Olympique de M’Cisna, c’est que pour une première expérience dans le championnat pré-honneur, elle a réussi un parcours des plus honorables, avec, en prime, une deuxième place au classement qui lui a permis d’accompagner l’Olympique de Feraoun en division Honneur. Les protégés de Boussaïd ont terminé leur saison avec un total de 54 points, récoltés en 24 matchs. Il faut dire que cette équipe a démarré la saison sur les chapeaux de roue, dans la mesure où elle a ramassé beaucoup de points, notamment à l'extérieur, ce qui lui a d’ailleurs permis de s’emparer des commandes plusieurs journées durant, avant de céder le fauteuil au champion, l’OF, qui ne le lâchera plus, jusqu’à la fin de la saison. Qu’à cela ne tienne, c’est un joli pactole raflé par les représentants des Imessissen dans ce groupe assez relevé, avec des formations huppées et aguerries, comme l’OF, l'USBM le WRBO et autre NRB Semaoun. Qu’on en juge : sur douze rencontres disputées en dehors de ses bases, la formation olympienne a ramené 22 points, soit une superbe moisson pour une formation qui aspirait à jouer les premiers rôles. Toujours au volet chiffres, lors des deux phases, les coéquipiers de Zebboudj ont réussi à arracher dix-sept victoires, dont sept à l’extérieur, fait quatre nuls, deux en dehors de leurs bases, et concédé quatre défaites, toutes à l’extérieur. Les contre-performances enregistrées n’ont, naturellement, pas été sans conséquences pour les Olympiens qui ont accusé le coup à un moment. Mais ils réussiront tout de même à renverser la vapeur durant la seconde partie du championnat, qui a vu les protégés d’Ali Hamlaoui s’illustrer avec une belle série de victoires. Un quasi sans faute qui leur a permis de coller à celui qui allait être sacré champion, à savoir l’O Feraoun.



Un parcours de champion

S’agissant de la ligne offensive, sacrée quatrième meilleure du championnat, les coéquipiers de Tahedjrit ont inscrit 41 buts, contre 16 encaissés, ce qui fait de leur défense la meilleure de la saison. Un bilan, somme toute, très positif pour cette sympathique formation qui a entièrement réussi son pari. En somme, les Boussaïd, Boundaoui, Medkour et consorts ont conquis le cœur de plusieurs observateurs sportifs. Quant aux performances individuelles, la palme revient au maestro axial Salim Medkour, qui a inscrit la bagatelle de douze buts, dont plusieurs décisifs. Le pur produit de l’école de Seddouk a survolé tout le monde de par ses excellentes prestations durant tout le championnat. Il est suivi du virevoltant attaquant Walid Boundaoui, auteur de neuf réalisations, dont la dernière lors de l’ultime sortie chez l’ES Ighil Ali. Un but qui a ouvert grandes les portes du bonheur à l’équipe. L’heure est maintenant aux bilans. Il est nécessaire de tirer les conclusions et les leçons qui s’imposent avant d'aller en vacances, puis affûter les armes, en vue de se préparer pour la saison prochaine. Ceci d’autant que cette dernière s’annonce encore plus dure, au regard de la composante du groupe honneur, avec notamment la présence de grosses écuries, comme la SSSA, le CRBAO, la JSBA et le NCB. Une chose est sûre, avec l’appui de leur public et l’ouverture de leur stade qui a été doté récemment d’une pelouse en gazon synthétique, les Olympiens ont tout pour faire bonne figure la saison prochaine en division Honneur. Ils se donneront, certainement, à fond pour honorer la région de M’Cisna, qui respire pleinement le football.

Zahir Ait Hamouda