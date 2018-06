Participation honorable du FC Charika de Bouira

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Participation honorable du club de Bouira, le FC Charika, au 4e tournoi international, U11, des «P’tits irréductibles» qui s’est déroulé les 19 et 20 mai dernier à Carentan-les-Marais en France. Sur les 30 équipes ayant participé au tournoi dont une équipe d’Angleterre, une d’Italie et une autre du Luxembourg, la délégation algérienne conduite par Ouadi Sid Ali a réalisé un excellent parcours en terminant à la deuxième place lors de la phase éliminatoire, pour se qualifier directement à la Ligue des champions. L’équipe algérienne, composée des joueurs pétris de qualités, à l’instar de Ziane Yacine, Amara Amine, Amari Yacine, Douibi Amine auteur de quatre buts, ainsi que Boutaréne Akram et Dridi Samy, a fait jeu égal avec ses adversaires avec un comportement sportif exemplaire applaudi par l’assistance. Toutefois, le tournoi a été remporté par l’équipe Grouville (Angleterre) pour la deuxième fois consécutive, alors que l’équipe d’El Charika a terminé à la cinquième place. Ce n’est pas la première fois que ce club qui consacre son travail à la formation des jeunes catégories ainsi qu’à la détection des jeunes talents prennent part à des tournois similaires. Pour Ouadi Sid Ali, président du club, «cela entre dans le cadre de la politique d’El Charika qui, en plus de la formation de base des jeunes, organise des tournois au niveau local et même national et participe aussi aux tournois internationaux». Une occasion, dira-t-il, «pour permettre aux jeunes sportifs d’acquérir plus d’expérience et leur donner l’occasion de découvrir d’autres jeunes footballeurs et d’autres pays dans un cadre amical et sportif».

