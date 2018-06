Les présidents des clubs montent au créneau

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Le conflit entre les présidents des clubs et la Ligue de football de la wilaya de Bouira ressurgit. A peine la saison terminée, un groupe de présidents de CSA ont lancé une pétition ayant réuni les signatures d’autres présidents de clubs sportifs amateurs, jointe d’une panoplie d’accusations portées contre «le président de la Ligue, son SG et la commission d’arbitrage» concernant des «irrégularités et dépassements» constatés lors des championnats derniers, la dernière édition y compris. Les contestataires affirment s’en être remis au président de la FAF, Kheirredine Zetchi. Lors d’une émission sportive hebdomadaire de la radio locale de Bouira, diffusée vendredi dernier, les présidents des CSA de l’OC Adjiba et de la JS Bouaklane n’ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur l’instance sportive présidée par Nordine Bakiri, qu’ils ont accusée de tous les maux et qualifiée de «Ligue Oued K’niss», où, selon eux, «tous se vend et s’achète». Ce sont là de graves accusations qui ont été colportées en direct sur les ondes de la radio locale. Pour amateurs de la balle ronde, ce conflit dénote on ne peut plus clair de l’image détériorée du football à Bouira. Pour rappel, une action similaire a eu lieu au début de la saison écoulée, lors duquel plusieurs présidents avaient boycotté, dans un premier temps, l’engagement de leurs clubs respectifs pour la saison 2017/2018, avant de surseoir à leur décision. Affaire à suivre.

M. A.