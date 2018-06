Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Pour rompre la monotonie des soirées ramadanesques à Tizi-Gheniff, la section de boxe du CSA/ O Tizi-Gheniff organisera un gala de boxe le week-end prochain. «Nous allons rendre hommage à deux anciens boxeurs qui ont marqué cette discipline dans notre région. Il s’agit de Nouredine Lyazidi et Amirouche Laskri. Cet événement est organisé en collaboration avec l’APC, la ligue de boxe de la wilaya de Tizi-Ouzou et la DJS», informera le président de la section de boxe de l’OTG. Celui-ci précisera que les rencontres sont prévues pour vendredi prochain au stade communal à partir de 21 heures. «C’est un gala spécial filles», précisera-t-il. Il s’agit des pugilistes des sections de l’OTG, du FTG, de la JS Azazga, du BC Azazga, du BCA Souk El Ténine, du CO Boukhalfa, de l’US Tizi-Ouzou, de l’Atlas Boxe de Boukhalfa, de Bouira, de Draâ El-Mizan et d’Alger. «Ce sera des combats prometteurs parce que ces sections renferment des championnes et des pugilistes de haut niveau», soulignera le même responsable. Par ailleurs, les mêmes organisateurs ont aussi prévu un gala artistique, samedi prochain, au stade communal. Durant ces dernières années, Tizi-Gheniff a vibré aux rythmes des artistes de haut niveau. On citera le maestro Akli Yahiatène, Zedek Mouloud, Karim Abranis, Ali Amran, Ali Ideflawen, entre autres.

Amar Ouramdane