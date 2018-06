Les supporters exaspérés

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

Quelles solutions pour sortir de la crise profonde dans laquelle est plongé le club depuis notamment la démission du président Boualem Tiab, le retrait des actionnaires de la société par actions, jeudi dernier, et la donation de leurs actions au profit du CSA ? C’est l’interrogation qui semble, en effet, donner le plus de tournis aux nombreux amoureux du club phare de la Soummam ces derniers jours. Tous les voyants sont au rouge au regard de la confusion qui caractérise le club qui se trouve à la croisée des chemins, et ce, en l’absence d’une nouvelle direction pour parer au plus urgent. Les choses risquent de se compliquer plus, surtout que les joueurs et même le staff technique risquent de ne pas attendre longtemps avant de trancher sur leur avenir. D’ailleurs, en plus de certains éléments qui sont fortement convoités sur le marché, à l’image de Hamza Ouanes, Belgherbi et Bensaha, le coach en chef Mounir Zeghdoud, qui vient d’être officiellement contacté par les deux nouveaux promus, le CABBA et l’ASAM et dernièrement l’O Médéa, pourrait bien être tenté par un autre challenge si la situation de la JSMB ne s’améliore pas. Devant cet état de fait, les regards des fidèles supporters du club demeurent, désormais, braqués vers le club amateur et son président, Belkacem Houassi, qu’ils invitent à se pencher sur le vide laissé par les propriétaires de la SSPA et les voies et moyens de sortir vite la JSMB de ce bourbier. En clair, c’est une semaine décisive qui attend le club pour esquisser un début de solutions avec la tenue d’une AGE du CSA, qu’on dit imminente, d’ici la fin de la semaine en cours.

B. Ouari