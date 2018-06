Semaine décisive pour le MOB

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

Le nouveau directeur sportif du MO Béjaïa, Rachid Malek, devait se réunir hier soir avec le président du CA, Amar Boudiab, en présence des actionnaires, pour débattre de son contrat et tracer la feuille de route du club pour la saison 2018/2019.

Après avoir défini ses prérogatives et régler certains détails, le nouveau directeur sportif devrait dévoiler le nom du nouvel entraîneur du MOB ainsi que de son staff. Selon une source proche des affaires du club, Malek n’avait pas l’intention de garder Aït Djoudi et le plus indiqué pour prendre sa place est Toufik Rouabah. Le premier responsable du volet sportif annoncera aussi la liste des joueurs à libérer et d’après la même source, elle comprend au moins huit joueurs, dont leur rendement n’a pas été satisfaisant tout au long de la saison écoulée. Il s’agit de Noubli, Nezouani, Benali, Hichem-Cherif, Boucherit, Benkouider, Cheklam et Mouhli. En plus des joueurs à libérer, Rachid Malek dévoilera, à la direction, la liste des joueurs susceptibles de défendre les couleurs du club la saison prochaine et avec qui ils vont prendre attache pour les convaincre à signer leurs contrats. Les nouveaux responsables doivent se pencher aussi sur les joueurs qui sont en fin de contrats, à l’image de Salhi et Belkacemi qui ont donné leur accord de principe mais qui ne peuvent pas attendre éternellement. En plus des points cités, le directeur sportif tracera le plan de travail du club où il sera question de la date de la reprise des entraînements, du nombre de stages à effectuer et des lieux de leur déroulement, une manière de réunir toutes les conditions nécessaires pour réussir une bonne saison en ligue 1. Pour les supporters qui avaient une certaine inquiétude concernant l’avenir de leur club, cette semaine sera capitale et donnera certains éclaircissements sur les questions que se posent les amoureux du club.

Réception en l’honneur des U19

Le président du CSA/MOB, Mustapha Rezki et son bureau ont organisé, dans la soirée d’avant-hier, une réception en l’honneur de l’équipe U19 qui a été sacrée championne de son groupe. Ce geste qui a fait beaucoup plaisir aux joueurs et au staff technique n’est qu’une reconnaissance aux sacrifices consentis par toutes les personnes qui entourent cette catégorie tout au long de la saison. La performance réalisée par les U19 doit pousser les responsables du club amateur à canaliser tous ces jeunes, les orienter et les prendre en charger pour assurer une meilleure relève pour l’équipe fanion.

La fondation Zidane offre 250 millions au MOB

Après l’accession méritée en ligue 1 et le titre de champion, la fondation Zineddine Zidane a offert un chèque de 250 millions de centimes comme récompense au club de la région du triple champion d’Europe et à sa direction qui a replacé le MOB à sa place naturelle. Signalons que la fondation Zidane, qui est présidée par le père de l’ex-entraîneur du Real est très active dans la région en aidant toutes les associations.

Z. H.