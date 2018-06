«Notre parcours est positif»

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le buteur du RC Betrouna, Nadir Grim, estime que le parcours de son équipe est positif pour sa première saison en division honneur Tizi-Ouzou. Dans cet entretien, il revient sur les performances du NCB et évoque son avenir avec le club.

La Dépêche de Kabylie : La saison est bouclée depuis quelques temps déjà, comment passez-vous vos journées ramadanesques ?

Nadir Grim : Tout se passe bien. Je suis chez moi auprès de ma famille, j’en profite au maximum. Je sors aussi avec des amis pour me décontracter, surtout les soirs. Je prends du recul, après une saison footballisque pleine.

Comment évaluez-vous le parcours de votre équipe en championnat ?

Pour notre première saison en division honneur, je crois que notre parcours a été positif. On aurait même pu prétendre à un résultat meilleur. Mais on reste satisfaits des résultats enregistrés, en espérant que la saison prochaine sera meilleure.

Partant, donc, pour continuez l’aventure avec l’équipe ?

Je ne sais pas, mais je peux vous dire que je me sens bien au RCB. Je m’entends bien avec les dirigeants, les supporters et mes coéquipiers. Maintenant, tout est une question de destin. On ne sait pas ce que nous réserve l’avenir. Tout devra s’éclaircir d’ici quelques jours. Je vais y réfléchir et je trancherai au moment voulu. Comme vous le savez, tous les joueurs en fin de saison ont des contacts, et c’est le cas pour moi. Je vais, donc, étudier les offres qui me sont parvenues et je prendrai une décision finale dans les prochains jours.

On vous laisse le soin de conclure ?

Je tiens à remercier les responsables et les supporters du RCB avec lesquels j’entretiens de bons rapports. Je suis très honoré d’avoir défendu les couleurs de ce club et réussi l’accession en division honneur, il y a deux saisons en arrière. Maintenant, pour ce qui est de mon avenir, je ne sais pas. Je suis toujours au stade de réflexion. D’ici quelques jours, je prendrai une décision finale. Il se pourrait que je reste au RC Betrouna, comme il se pourrait que je change d’air. Vous le saurez prochainement.

Entretien réalisé par Massi Boufatis