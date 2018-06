Rahim Halata nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les choses commencent à bouger du côté du nouveau promu en Régionale 2, le FC Tadmaït. En effet, dès l’annonce de démission du coach Azzedine Amoura, le président du CSA, Hamid Mezioudène, s’est mis à la recherche d’un successeur. Après avoir étudié plusieurs pistes, Hamid Mezioudène a jeté son dévolu sur un entraîneur ayant de l’expérience et un bon bagage à son actif, en l’occurrence Rahim Halata. Ce dernier, qui occupait lors des dernières saisons le poste de préparateur physique au sein du staff technique de l’US Béni Douala, a décidé de changer d’air, en acceptant l’offre des dirigeants du FC Tadmaït, pour driver l’équipe première en Régionale 2, avec comme objectif de jouer le tout pour le tout pour faire accéder le club en Régionale 1, la saison prochaine. Le nouvel entraîneur du FC Tadmaït devait être présenté hier aux joueurs, lors d’une réunion de travail et de prise de contact qui devait avoir lieu à 17 heures, au siège du club. Le coach Rahim Halata connaît bien la ville de Tadmaït, pour avoir drivé par le passé la JS Tadmaït, dirigée à l’époque par l’actuel président du FC Tadmaït, Hamid Mezioudène. A souligner qu’il connaît, également, la majorité des joueurs, surtout les anciens, à l’instar d’Ali Oukal, Hafid Mezioudène, Saïd Oukal... Notons que la reprise des entraînements devra avoir lieu fin juillet ou début août, du moment que la nouvelle saison sportive est prévue vers la fin septembre. Les dirigeants du FCT comptent programmer des journées de prospection, pour dénicher des oiseaux rares et enrôler des joueurs qui peuvent ramener un plus à l’équipe, sachant que 60% de l’effectif de la saison dernière sera maintenu.

Massi Boufatis