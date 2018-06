Les champions de wilaya connus

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Le rideau est tombé sur le championnat des deux paliers de la wilaya et des jeunes catégories affiliées à la ligue de Football de la wilaya de Béjaïa. Place aux palmarès qui honorent les clubs et à la saveur et la satisfaction du titre de champion. En division d’honneur, le Racing de Seddouk a scellé le sort de cette édition avant son terme, en s'adjugeant logiquement le sacre accédant par là en régionale deux. Le RCS s'est érigé en leader incontestable, dominant de façon copieuse les autres adversaires, arrachant le titre avec brio. Reste à prouver et confirmer dans le palier supérieur, la prochaine saison. Avec 22 victoires, 5 nuls et une seule défaite, le RCS s’est baladé en cette édition, faute de concurrent. Hormis le SS Sidi-Aïch et la JSB Amizour qui ont, plus ou moins, essayé de faire bonne figure, les autres formations se sont contentées de faire de la figuration, même si, au début, le NCB et le CRB Aokas ont montré de belles choses. Dans le second palier du championnat de la wilaya, l’Olympique de Feraoun a terminé la saison sur la plus haute marche du podium avec l’art et la manière. Les hommes de Bourdjah ont en effet réussi une saison exceptionnelle avec un remarquable parcours. Ils se sont eux aussi adjugés logiquement le sacre, avant terme. U 19 : Dans le groupe Honneur, le RC Seddouk, a survolé la compétition (80 points), devançant le CRB Aokas (70 points) et le SS Sidi-Aïch troisième (56 points). Alors que dans le groupe Pré-honneur, le NRB Semaoun a terminé le challenge, leader (avec 56 points) devant le WRB Ouzellaguen (54 points). U17 : Dans le groupe A : le NCB (43 points), s’est offert la première place devant le CR Mellala (34 points). Dans le groupe B l’AWFS Béjaïa est sacré champion (45 points) devant le UST Béjaïa (40) et le CSPC (31 unités). Dans le groupe C : l’O Melbou (43 points) a surclassé le CRB Souk El Tenine deuxième (35points) grâce à une meilleure différence de buts (+34) devant le CRB Aokas troisième (+29 points). Dans le groupe D : le RC Seddouk est sacré champion (51points) devant le CSP Tazmalt (43 points) et l’O M’Cisna (30 unités). Dans le groupe E : l’OST (48 points) a de son coté largement dominé ses adversaires, et, l’écart de onze points sur son rival, l’OC Akfadou, en est la parfaite illustration. U15 : Dans le groupe A : le titre est revenu au NC Béjaïa (43 points), devant la JSB Amizour (36 points) et le CR Béjaïa en troisième position avec (33 points). Dans le groupe B : l’AWFS Béjaïa (44 points) a surclassé l’UST Béjaïa, deuxième (36 points), et l’A Béjaïa, troisième (32 points). Dans le groupe C : Le CRB Souk El Tenine (37 points) a surclassé le CRB Aokas, deuxième (30 points) et le JS Djermouna, troisième (30points). Dans le groupe D : le RCS (45 points) a, de justesse, raflé la mise face à son rival le NRB Semaoun (44 unités), alors que le SS Sidi-Aïch s’est contenté de la troisième marche (42 points). Dans le groupe E : OS Tazmalt est champion avec (50 points) devant le WA Felden deuxième avec (42 points) et l’OC Akfadou (38 points).

Samy.H