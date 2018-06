Abdelaziz Aït Meddour honoré

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

L’association des anciens volleyeurs de Béjaïa a organisé, vendredi passé à la salle OMS de l’OPOW, un tournoi de vétérans en l’honneur d’Aït Meddour Abdelaziz, ancien joueur de la Bravoure de Béjaïa et membre-fondateur du NC Béjaïa, en 1974. Cette compétition a été rehaussée par la présence de plusieurs élus à l’APC de Béjaïa, à leur tête Youcef Kadri, président de la commission sport, de Djamel Bergheul, en sa qualité de représentant de la Fédération algérienne de volley-ball, du président de la Ligue de wilaya, Ghani Ghoul, ainsi que des coéquipiers d’Abdelaziz, avec lesquels il a joué à la Bravoure, à l’instar de Moula et Bakouri. Quatre équipes de la génération d’Aït Meddour, venues d’Alger, de Constantine, de Béjaïa et d’El-Kseur, ont pris part à cet hommage, dans une ambiance familiale, qui a permis à certains de se retrouver 40 ans plus tard. A la fin des deux matchs inscrits au programme, des cadeaux et des diplômes d’honneur ont été distribués à Aït Meddour, ainsi qu’à certains invités, sous les applaudissements public et des participants, qui n’ont pas manqué de signaler la bonne organisation et remercier les organisateurs, pour tout le travail fait sur le terrain. Le président de l’association des anciens volleyeurs, organisatrice de cet hommage, Omar Bouiche, a déclaré à l’issue de cet événement : «Ce tournoi a été une réussite totale sur tous les plans. C’est un devoir pour nous de rendre hommage à Abdelaziz Aït Meddour, qui a beaucoup donné au volley-ball béjaoui, en tant qu’athlète et dirigeant. En plus de l’hommage, ce tournoi a été l’occasion de retrouvailles entre joueurs de la première équipe du NC Béjaïa de la saison 1974/1975. On a déjà honoré nos anciens volleyeurs et on continuera à le faire pour les autres, puisque nous travaillons de sorte à lutter contre l’oubli».

Z. H.